Luxusschlitten: Dieses schöne Stück ließ sich eine Familie aus Esens fertigen, um ihre Kinder bei entsprechender Witterung zu kutschieren. (Sven Adelaide)

Oldenburg. Zwei Räume im Parterre sind es nur, die für einen feierlichen Blick in die Vergangenheit reserviert sind. Doch die vermitteln weit mehr Weihnachtslaune und vor allem wesentlich mehr Festgeschichte als so mancher einschlägige Markt oder gar Spielfilm. Im gediegenen Prinzenpalais der Residenzstadt Oldenburg ist bis zum 6. Januar eine sogenannte Kabinettausstellung zu besichtigen, die zumindest als Raumwunder der Weihnacht gelten darf.

Unter dem Leitwort „Alles sieht so festlich aus!“ hat der promovierte Kunsthistoriker Marcus Kenzler eine ebenso kleine wie feine Schau kuratiert, die sich mit „Weihnachten in Oldenburg damals und heute“ befasst. Dabei sollten feierlich gestimmte Besucher die regionale Begrenzung im Titel nicht so eng sehen. Schließlich stammen die Exponate, darunter vor allem Bilder und Skulpturen, aus dem gesamten Nordwesten.

Gewandelte Festtagsrituale

Für das Publikum ist es ein, nun ja, Segen, dass Kenzler, der eigentlich als Provenienzforscher am Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte arbeitet, „fachlich etwas fremdgehen durfte“. Denn es ist nicht zuletzt der forsche und ordnende Blick des Historikers, der den Magazinen stimmige und stimmungsvolle Objekte abgetrotzt hat, die teils zum ersten Mal überhaupt ausgestellt werden – und einen guten Eindruck geben, inwiefern sich die Festtagsrituale in Oldenburg (in Oldenburg) und umzu in den vergangenen vier Jahrhunderten verändert haben.

Dass früher mehr Lametta gewesen sei, ist ein hübsch nostalgischer Gemeinplatz, der sich der Radio-Bremen-Produktion „Weihnachten bei den Hoppenstedts“ verdankt, die in diesem Jahr übrigens ihr 40-jähriges Jubiläum feiert (Glückwunsch von dieser Seite mit einem dreifachen „Zicke, zacke, Hühnerkacke“!). Was laut Kenzler früher gleichfalls mehr war zur gnadenbringenden Weihnachtszeit, ist das Nach-Außen-Tragen der Feierlichkeiten. Heute werde das Fest in der Region, sieht man mal von den Gottesdiensten ab, vorwiegend im Privaten begangen. Ungeachtet dessen empfindet Marcus Kenzler, der in Hannover geboren wurde, das Brauchtum zwischen Hunte und Weser als „sehr charmant“.

Sein Lieblingsstück – und zugleich einer der Blickfänge der Schau – ist ein imposanter Nussknacker, der in Oldenburg seine überfällige Premiere als Ausstellungsgegenstand erlebt. Es handelt sich bei der filigran gewirkten Holzfigur um einen hochgewachsenen Mann mit Turban, Bart und langem Rock. Kenzler hat die respektgebietende Gestalt als Türken identifiziert. Um 1820 ist das knapp 60 Zentimeter hohe Exponat entstanden, fünf Jahre nach dem Wiener Kongress, als die politischen Verhältnisse in Europa Tango tanzten. Es sei eine „große Zeit des Fernwehs“ gewesen, sagt der Kurator über den exotischen Charakter, der 1925 als Geschenk in den Besitz des Landesmuseums kam. Noch verblüffender als die dezent gestaltete Mundöffnung der Figur ist die Diskretion, mit welcher der Schöpfer den rückwärtigen Hebel, also sozusagen den Knackpunkt, in die Falten des Mantels eingearbeitet hat.

Als kaum weniger raffiniert erweist sich ein weiterer Favorit Marcus Kenzlers, ein Schlitten mit Schwanenkopf, der um das Jahr 1850 für eine wohlhabende Familie aus Esens angefertigt wurde. Fraglos eine Edelkarosse, ja ein Luxusschlitten, den die Auftraggeber dazu nutzten, ihre Kinder durch die Winterlandschaft oder zum Schlittschuhlaufen zu schieben. Anrührend, dass sich die aufgeregten Fußstöße, die das Gefährt durch die kleinen Reisenden erfuhr, noch deutlich sichtbar auf dem Holz abzeichnen. Kenzler hatte kurzzeitig erwogen, das Vehikel verschönern zu lassen, sich aber der Authentizität wegen dagegen entschieden. Naheliegende Frage an den Teilzeit-Weihnachtshistoriker: War früher eigentlich mehr Schnee? Antwort: nein; jedenfalls nicht wesentlich mehr. Die Erinnerung, sagt Kenzler, spiele gerade sentimentalisch gestimmten Gemütern, den einen oder anderen Streich, was weihnachtliche Szenarien in glänzenden Stuben und verschneite Marschlandschaften anbelangt. Unabhängig vom Nutzwert dieses gleitenden Kleinods frappiert die Tatsache, dass der Schlitten zu den ersten fahrenden Erfindungen überhaupt zählt. Schließlich verrichtet er nicht nur im Winter, wenn es schneit, wertvolle Mobildienste, sondern war in verschiedenen Abarten auch maßgeblich an der Errichtung der Pyramiden wie auch an anderen Baugroßprojekten beteiligt.

Das dritte Exponat, das Marcus Kenzlers Herz aufgehen lässt wie die ausgestellten historischen Backformen einschlägige Plätzchen, ist eine Weihnachtskrippe aus Molbergen bei Cloppenburg. Auf 1740 datiert er die Entstehung des hölzernen Arrangements, das optisch von einer wuchtigen Maria dominiert wird, deren besondere Präsenz der Kunsthistoriker auf den Katholizismus der Herkunftsregion zurückführt. Bei einem der dargestellten Weisen aus dem Morgenland sei der Holzkünstler offenbar überfordert gewesen; in dem frommen Wunsch, einem der drei Könige gemäß Überlieferung physiognomisch afrikanische Wurzeln zuzuordnen, sind die Gesichtsproportionen ziemlich verunglückt – ein womöglich bezeichnender Lapsus im Umgang mit fremden Kulturen.

Spannend in diesem Zusammenhang ist auch Kenzlers Hinweis auf den Einfluss der USA, genauer: deren Werbung, auf Bildgebungsverfahren hierzulande, die dem Weihnachtsmann galten: Anhand einer mit zeithistorischen Fotografien bestückten Wand arbeitet der Kunsthistoriker heraus, wie sehr sich sein Antlitz binnen weniger Jahre geändert hat: Trat die Figur dem Betrachter zu Beginn des 20. Jahrhunderts in und um Oldenburg vorwiegend als wilder und naturbelassener Schrat entgegen, der offenkundig direkt drauß‘ vom Walde herkam, so wurde der Charakter laut Kenzler Anfang der 1920er-Jahre zusehends zu jenem glatten, gütigen, weißhaarigen Herren umgemodelt, als der er sich auch heutzutage als Ikone der Werbung materialisiert. Andere Bilder zeigen die Aufführung eines Krippenspiels durch lettische Flüchtlinge und erhellen jene Zeit, in welcher der in Sichtweite des Prinzenpalais gelegene Lambertimarkt nur für den Verkauf von Christbäumen reserviert war. Dieser Tage schieben sich Menschen aus der gesamten Region zwischen Glühwein und Kunsthandwerk durch die Gassen der weihnachtlich dekorierten Budenstadt. Oh wie schön ist Oldenburg.

Prinzenpalais, Oldenburg, Damm 1. bis 6. Januar. Geöffnet: dienstags (außer an Feiertagen) bis sonntags 10 bis 18 Uhr.