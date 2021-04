Hape Kerkeling kommt am 15. April ins Theater Bremen, wo ihm der Bremer Filmpreis und die Trophäe "Der goldene Mops" verliehen wird. (DPA)

Hape Kerkeling: Über diesen Preis freue ich mich deshalb so besonders, weil er aus dem schönen Bremen kommt. Die Menschen, die Stadt, der Sender, all das liegt mir nach wie vor sehr am Herzen. Dass es „Loriots Mops“ in Gold ist, der mir da überreicht wird, macht mich fast sentimental.

Ich habe mich nie ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich war unter anderem der Schneemann Olaf, habe drei Bücher geschrieben, Kolumnen verfasst, habe mit den Bläck Fööss gesungen und zwei Filme ins Kino gebracht. Meine neues Buch „Pfoten vom Tisch! - Meine Katzen, andere Katzen und ich“ erscheint übrigens Anfang Juli.

Derzeit hoffe ich, wie alle, auf ein baldiges Ende der Pandemie. Danach kann man dann hoffentlich auch mal wieder über Erholung nachdenken.

Das Konzept muss stimmen. Die Ideen sind ganz wundervoll.

Falls ich das jetzt täte, würde der liebe, gute RTL mich gleich wieder vor die Tür setzen. Und Recht hätte er, der RTL.

Der Tod verliebt sich unsterblich und der Teufel spielt den Helfer in der Not. Das ist alles sehr unterhaltsam und bewegend geworden. Es ist Joseph Vilsmaiers letzter Film.

Selten hatte ich so eine Freude bei einem Dreh. Eine echte Herausforderung den Teufel zu geben. Schade, dass die Kinos immer noch alle geschlossen sind.

Egal ob in meinen Veranstaltungen oder anderen, ich vermisse das Publikum schmerzlich.

Möpse mögen es gern mollig warm. Der Preis steht also auf dem Kaminsims, ist doch klar.

Die Fragen stellte Alexandra Knief.

Zur Person

Hape Kerkeling (56)

ist Komiker, Autor, Moderator, Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher. Zuletzt machte er unter anderen mit den biografischen Filmen „Ich bin dann mal weg“ (2015) und „Der Junge muss an die frische Luft“ (2018), sowie als Synchronstimme des Schneemanns Olaf im Disneyerfolg „Die Eiskönigin“ auf sich aufmerksam. Nun wird ihm der Bremer Filmpreis für sein humoristisches und komödiantisches Gesamtwerk verliehen.

Weitere Informationen

Die Verleihung des Bremer Filmpreises an Hape Kerkeling wird am Donnerstag, 15. April, mit zugeschalteten Gästen, Filmbeiträgen und Musik live aus dem Theater Bremen gestreamt. Der kostenlose Livestream ist ab 20 Uhr abrufbar unter filmfestbremen.com.