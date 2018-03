Der wunderbare Schauspieler Charly Hübner macht die Verfilmung des vor fünf Jahren veröffentlichten Sven-Regener-Romans „Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt“ zum tragikomischen Ereignis. Hübner, der unnachahmlich bedröppelt wirken kann, gibt dem besagten Karl Statur, einem vormaligen Künstler, der am Ende des Regener-Debüts „Herr Lehmann“ (2001) so sehr durchdrehte, dass er eigene Exponate zerlegte. In „Magical Mystery“ tritt er dem Zuschauer gefestigt, zwangsnüchtern und desillusioniert entgegen. Das nutzen frühere Weggefährten, darunter Ferdi (Detlev Buck) und Raimund (Marc Hosemann), für ihre Zwecke: Sie engagieren den armen sedierten Kerl als Fahrer für einen irrwitzigen Technoclub-Road-Trip, der mit viel einschlägiger Musik und noch mehr absurden Dialogen aufwartet.