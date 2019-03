Ausgesprochen glamourös war am vergangenen Mittwoch der überregionale Pressespiegel für Bremen und Bremerhaven grundiert. Vor allem Máximas Kleidung wurde von den Berichterstattern mit großem Wohlwollen quittiert, schreibt Chefreporter Hendrik Werner in seiner immer wieder sonntags erscheinenden Kolumne. (Carmen Jaspersen)

Welch wonnige Woche für Royalisten! Dem Besuch des niederländischen Königspaares am Mittwoch verdankt Bremen nicht nur ein bisschen Glanz, Glamour und Glorie, sondern zudem ungewohnt große Resonanz in überregionalen Medien. So berichtet das Fachportal adelswelt.de sozusagen standesgemäß über „sehnsüchtige Erwartung“, „große Aufregung“ und „Begeisterung in Bremen“. „Holla, ist das sexy! Bei diesem Kleid wird nicht nur der König schwach“, titelt wiederum die Promi-Plattform bunte.de. Für das Abschlussdinner in Bremerhaven habe sich Máxima in ein „echtes Hingucker-Kleid“ geworfen – „hauteng, glitzernd und mit Pailletten übersät“.

Schwärmerisch gibt sich auch die Stars-und-Sternchen-sowie-Klatsch-und-Tratsch-Nachrichtenbörse gala.de: Máximas Kleidung sei in Bremen unbedingt „dem stürmischen Wetter gerecht“ geworden, weil sie sich „in ein warmes Cape in Navyblau von Designer Jan Taminiau“ gehüllt habe. „Highlight: der bronzefarbene Verlauf zum Saum hin.“ Gleichfalls laut gala.de ein Traum: das „farblich passende Streifenkleid, die bronzefarbene Clutch sowie Handschuhe zum Cape, die farblich genau darauf abgestimmt waren. Außerdem trug sie elegante Pumps in einem Goldton. Bronzefarbene Ohrringe unterstützten ihr glamouröses Outfit. Die Haare hatte sie zu einem lockeren Nacken-Dutt frisiert. Dunkles Augen-Make-up und ein dezentes Rosé auf ihren Lippen rundeten ihren Look ab.“

Wir blenden uns an dieser Stelle respektvoll verzückt aus. Nur zu gern hätte auch der Müßiggänger den Majestäten seine Aufwartung gemacht. Bedauerlicherweise konnte er sich in der Redaktion nicht mit dem fernsehgeschichtlich bewährten Vorschlag durchsetzen, samt lockerem Nackendutt, dezentem Lippen-Rosé und eleganten Pumps um ein leckeres Mittagessen im Rathaus zu ersuchen.

Dafür nährte und sättigte ihn an der Domsheide, nur drei Edamer-Würfe von Bremens guter Stube entfernt, eine weitere Szene mit spektakulärem Schauwert: Ein, nun ja, Dreikäsehoch, der auf den Schultern seines Vaters, ähm, thronte, war offenbar derart fasziniert von der bewegten Digitalwerbung an den Wartehäuschen, dass er deren Fortgang wiederholt mit großen Gesten zu beschleunigen versuchte, die er mutmaßlich seinen Eltern bei der Smartphone-Handhabung abgeschaut hatte. Trotz maximalen Engagements musste der Technikvisionär allerdings bald einsehen: Wischen impossible. Noch. „Siehste, siehste, Kaktus inne Wiehste“, sagt meine Oma.