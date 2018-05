Am liebsten ist Filmemacher Leonardo Re an Drehorten unterwegs und lernt neue Orte kennen. Aber auch die Arbeit im Büro gehört dazu. (Karsten Klama)

Bremen. Die Sonne scheint im Wald von Friesoythe. Die Vögel zwitschern, und alle Menschen vor Ort sind gut gelaunt. Ein schönes Setting für einen Filmdreh, könnte man denken. Allerdings nicht die allerbesten Voraussetzungen, wenn es sich dabei um einen Horrorfilm handelt. Genau so erging es dem Bremer Filmemacher Leonardo Re, als er im vergangenen Jahr seinen Horror-Kurzfilm "Incubo" drehen wollte.

Ein wenig angsteinflößend war die ganze Situation für Re damals trotz oder gerade wegen der Waldidylle. Denn er stand nicht nur als Regisseur vor der Aufgabe, in diesem Frühlingssetting eine gruselige Atmosphäre zu schaffen, er musste in seiner gleichzeitigen Rolle als Produzent auch dafür sorgen, dass an einem Ort mitten im Wald, an dem es kein fließendes Wasser, keinen Strom, keine sanitären Anlagen gibt, ein mehrtägiger Filmdreh mit großem Team überhaupt möglich wird. "Das war logistisch alles gar nicht so einfach", erinnert sich Re. "Wenn etwas kaputt ging, hatten wir sehr lange Wege, um Ersatz zu holen. Darum hatten wir fast alles für den Notfall in doppelter Ausführung dabei." Aber das sind nun einmal all die Dinge, die man im Blick haben muss, wenn man wie Re in doppelter Funktion an einem Film arbeitet. Als Produzent organisiert er alles rund um den Film, als Regisseur überwacht und steuert er dessen künstlerische Umsetzung.

Wohin seine berufliche Reise gehen soll, wusste Re schon früh. Mit 15 ging er für ein Austauschjahr in eine australische Kleinstadt. "Dort ballte sich viel Kreativität", sagt Re. An seiner Schule gab es verschiedene Angebote zum Film, die er dankbar wahrnahm. "Film war schon immer etwas, das mir Spaß gemacht hat, aber ich hatte Zuhause nie die Möglichkeit, mich in dieser Richtung auszuprobieren". In Australien war das anders, und so machte er dort auch direkt sein erstes Praktikum. In einer Agentur, die Werbefilme produziert. "Ich hatte Blut geleckt und ab da war meine berufliche Laufbahn klar", sagt er. "Ich wollte Regisseur werden."

Zurück in Deutschland machte er erst einmal in Bremen sein Abitur, dann kam die große Ernüchterung. "Die meisten Filmschulen nehmen nur Leute, die schon viel Erfahrung mitbringen." Also absolvierte Re zwei sechsmonatige Praktika. Eines im Filmbüro Bremen, um die bürokratische Seite des Filmemachens kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen, eines in der "Montagehalle", einem Unternehmen für die Postproduktion von Filmen.

Doch auch danach war die Auswahl an Möglichkeiten für ein Regiestudium in Deutschland eher mau. "Also habe ich mich im Ausland umgeschaut und bin dann nach London an die Metfilm-School gegangen." In unterschiedlichen Modulen lernte er in zwei Jahren alles rund um das Thema Film – von der Arbeit mit Schauspielern bis zur Dramaturgie. Nach einem Jahr wählte Re dann den Schwerpunkt Regie und Produktion.

Und jetzt, mit 27, arbeitet er in der Bremer Transmedia-Werbeagentur Bitenotbark und dreht Imagefilme für diverse Unternehmen. Es sei denn natürlich, er steht gerade im Wald von Friesoythe oder dreht irgendwo anders einen seiner Kurzfilme. "Autsch" hieß sein erstes Werk, entstanden direkt nach dem Abitur. Ein Film, in dem es um einen Pechvogel geht, der keinen anderen Ausweg aus seiner Lage sieht, als einen Banküberfall zu begehen. "Die Idee war nett", sagt Re. Was die Umsetzung angeht, habe er im Nachhinein aber schon noch einiges dazu gelernt. Und das wurde 2016 auch ausgezeichnet: Da gewann er mit seinem Kurzfilm "Gespräche mit Günter Gelb" den Publikumspreis des Kurzfilmwettbewerbs beim Filmfest Bremen.

Doch natürlich dreht Re nicht jeden Tag Kurzfilme, ein Großteil seines Arbeitsalltags spielt sich in die Werbebranche ab. "Bei Imagefilmen für Unternehmen ist das ein bisschen wie bei der 'Sendung mit der Maus'", sagt Re. "Man bekommt Einblick in Firmenbereiche hinter den Kulissen, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt. Das ist sehr spannend." Draußen unterwegs sein, neue Orte und Menschen kennenlernen, Filme machen. Das ist das, was Re an seiner Arbeit am meisten Spaß macht.

Wie beim Dreh von "Incubo" in Friesoythe. Es war Res erster geförderter Film, sowohl die Kulturbehörde als auch die Nordmedia haben das Projekt unterstützt. Der rund 18-minütige Film handelt von einem Geschwisterpaar, das Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem Weg zu seiner Tante nach Bremen ist und in einer kleinen Waldhütte Unterschlupf sucht. Doch schnell wird klar: Irgendetwas stimmt hier nicht.

"Der Film ist sehr klassisch und kein moderner Horrorfilm mit Blut und modernen Schreckeffekten", betont Re. Mittlerweile hat er "Incubo" auf etwa 120 Festivals eingereicht. Bei einem Großteil wartet er noch auf Rückmeldung und hofft, dass er mit seinem Werk noch den einen oder anderen Preis abräumen kann. Als Nächstes plant er, auch mal einen Langfilm zu machen. An einem Serien- und einem Spielfilmprojekt arbeite er zurzeit. Worum es genau geht, will er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verraten. Nur, dass es dieses Mal nicht ganz so gruselig zugeht.

Der Horrorkurzfilm "Incubo" feiert am Sonnabend, 26. Mai, um 21 Uhr seine Premiere im City 46. Der Eintritt beträgt sieben Euro.