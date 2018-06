Selbstkritisch: Der Künstler Wolfgang Friedrich neben seinem Werk "Griechisch Römisch Tragisch" (1993). (Sandra Beckefeldt)

Bremen. Alles neu macht der Juni, zumindest in den Ausstellungsräumen des Gerhard-Marcks-Hauses. Das Konzept seit einigen Jahren: Alle Ausstellungsräume werden gleichzeitig neu bestückt. So auch in diesem Jahr, wo am Sonntag gleich fünf neue Sommerausstellungen gleichzeitig starten.

Den Schwerpunkt der Sommerausstellungen bilden die Plastiken und Zeichnungen des Rostocker Bildhauers Wolfgang Friedrich. Dieser führte am Donnerstag mit reichlich trockenem Humor selbst durch seine Ausstellung "Idyllen und Katastrophen". Mit seinem Vorgänger Volker März, dessen Arbeiten noch bis vor Kurzem in den Räumen des Museums zu sehen waren, verbindet ihn wohl nur das figürliche. Während die Arbeiten von März, knallig bunt und geschichtenträchtig, schon fast an Reizüberflutung grenzten, kommen Friedrichs Figuren eher gradlinig und bescheiden daher. Farben interessierten ihn nicht so sehr, sagt der Künstler. Ihn interessierten eher die Dinge, "auf die man lange schauen kann".

Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht das klassische Menschenbild, seine Plastiken enthalten Impulse aus einem Spannungsbogen zwischen antiker Hochkultur und klassischer Moderne. Zeichnungen und Collagen umrahmen in den Ausstellungsräumen seine zahlreichen Figuren aus Materialien wie Wachs, Gips, Stein oder Bronze, die oft antike, mythologische oder architektonische Bezüge haben. Insgesamt kommen so mehr als 200 Werke zusammen. Einige stehen für sich, andere sind geschickt auf Tableaus zueinander in Beziehung gesetzt.

Künstler mit Witz

Meistens blieben seine Skulpturen klein, so Friedrich. Das zeigt sich auch in der Ausstellung. Manchmal werden sie aber auch groß und treten in Zusammenhängen außerhalb des Museums auf. "Aus Versehen" quasi, sagt Friedrich, wenn er zum Beispiel mal eine Arbeit bei einem Wettbewerb einreicht und gewinnt. So geschehen unter anderen bei einer Ausschreibung der Uni Rostock. Seine Figur der Göttin "Metis" aus der altgriechischen Mythologie steht dort in Lebensgröße. Im Gerhard-Marcks-Haus findet man sie im Kleinformat.

Einige Werkgruppen im rechten Raum des Museums – den Friedrich als eher idyllischen Bereich beschreibt, während es links etwas katastrophaler zuginge – weichen ein wenig von Friedrichs sonstigem Schaffen ab, so zum Beispiel Aquarelle von Reisen nach Sizilien oder Ägypten oder seine Unterwasserlandschaften, die er auch mit Humor präsentiert. "Ich bin nicht selbst getaucht", sagt er. "Es soll unter Wasser auch ganz anders aussehen."

Eine reine Farbexplosion ist die Ausstellung „Art-Playground – Bewegliche Kunst aus Gröpelingen“. 24 Jugendliche der Neuen Oberschule Gröpelingen und der Gesamtschule West haben im Kinder- und Jugendatelier von Kultur Vor Ort Mitmachinstallationen gebaut, die nun in zwei Räumen des Gerhard-Marcks-Hauses präsentiert werden. Frei nach dem Motto: Kunst kann ruhig auch mal angefasst werden! Diverse kunterbunte Objekte, bei denen die Schüler viel Fantasie bewiesen haben, treffen hier aufeinander. Besonderer Blickfang: Eine selbst gebastelte Tischtennisplatte, an der man quasi gegen sein eigenes Spiegelbild antreten kann und ein mehrere Quadratmeter großes Monopoly-Spiel, oder viel mehr "Gröpoly"-Spielbrett. Die quadratischen Felder, die mit Bremer Straßennamen bestückt sind, gehören zu den Highlights.

Im Pavillon stellt die Künstlerin Katrin Heydekamp eine kurzweilige, kluge und amüsante Videoarbeit vor. In ihrem 17-minütigen Werk wirft sie die romantische Idee, ein Künstler brauche ein Atelier, um seine Ideen zum Leben zu erwecken, über Bord. Drei Wochen lang machte die Künstlerin, die gern situationsbezogen arbeitet, quasi ein Bremer Hotel zu ihrem persönlichen Atelier. Der Film ist das gelungene Ergebnis dieser Wochen und zeigt, wie fantasievoll man sich mit Möbeln, Toilettenpapier, Zeitungen und einem Berg Bettwäsche die Zeit vertreiben kann.

Auf der Terrasse des Gerhard-Marcks-Hauses stellt der Bremer Künstler Uwe Schloen seine bleiernen Arbeiten den Skulpturen von Gerhard Marcks gegenüber, verdeckt und ergänzt sie dadurch. Und zu guter Letzt bereitet das Museum im oberen Bereich wie gewohnt die eigene Sammlung auf. Hier veranschaulichen Figuren von Marcks in unterschiedlichen Ausfertigungen die Gedanken und Hintergründe des Künstlers so wie die technischen Vorgänge ihres Entstehungsprozesses.

Weitere Informationen

Sommerausstellungen im Gerhard-Marcks-Haus: 24. Juli bis 16. September. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 21 Uhr.