Unwiderstehliche Bindung: "Das große Heimweh" heißt dieses 1998 entstandene Gemälde des Bremer Malers. (NORBERT SCHWONTKOWSKI)

Bremen.„Glaub an die Kunst und genieße das Leben“, riet der Maler in einem Brief aus Wien dem befreundeten Bremer Galeristen Udo Seinsoth, mit dem ihn reichlich fruchtbare Zusammenarbeit, aber auch so mancher weltanschauliche und ästhetische Zwist verband, „denn irgendwann liegen wir im Kasten“.

Am 29. April jährte sich zum 70. Mal der Geburtstag dieses lebensklugen Bremer Künstlers, den eine Neigung zum subversiven Humor ebenso auszeichnete wie ein handwerkliches Geschick, das Experten als perfekt priesen und preisen. Die Rede ist von dem im Juni 2013 verstorbenen Maler Norbert Schwontkowski, dessen verdienter Ruhm vergleichsweise spät einsetzte, als ihm die Bremer Kunsthalle vor 15 Jahren eine von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeierte Einzelausstellung widmete, die seinem internationalen Durchbruch zuarbeitete.

Meister der Verdichtung

Dieser bedeutsame Vertreter der zeitgenössischen figurativen Malerei, der als Virtuose pointierter Verdichtung und des betrachternahen Fabulierens gilt, wird gegenwärtig so massiv gewürdigt, dass von einer regelrechten Wieder- oder/und Neuentdeckung gesprochen werden kann. Dieser Umstand dürfte jenseits des schieren Jubiläums auch darin begründet sein, dass der aparte Artifex lange vor der neuen Unübersichtlichkeit, die der Gattung in Gestalt der Globalisierung und der Digitalisierung zugewachsen ist, die menschliche Orientierungslosigkeit zu einem zentralen Anliegen seines bildmächtigen Wirkens gemacht hat.

Sinnsuche und Fortschrittsskepsis sind zwei Themen seines in surrealen Bildwelten dargelegten Schaffens, das oftmals gesellschaftskritisch grundiert ist. Beispielhaft verknüpft werden sie in einem 1994 entstandenen Gemälde, das den Titel „Dem Tod ins Gesicht lachen“ trägt. Das Bild zeigt eine Achterbahn samt Passagieren.

Auf den ersten Blick illustrieren die Runden drehenden Passagiere des spektakulären Fahrgeschäfts nur und immerhin eine dezente Kritik einer freiheitlich verfassten Freizeitgesellschaft. „Wir amüsieren uns zu Tode“ könnte eingedenk des besagten Bildtitels in Kombination mit dem Neil-Postman-Essay „Wir amüsieren uns zu Tode“ (1985) das weltanschauliche Fazit Schwontkowskis lauten. Tatsächlich ist die auf fahlem Grund verkehrende Achterbahn, deren Aufbauten der Maler sozusagen im Wortsinne als liegende 8 darstellt, insofern ein existenzielles Symbol, als die Insassen der Wagen in diesem Versuchsarrangement unendlich ihre Kreise ziehen müssen.

Amüsement, so scheint es, kann in Norbert Schwontkowskis hintergründiger und zuverlässig gewitzter Ikonografie rasch in Verdammung umschlagen. Wer aber dem Tod ins Gesicht lacht, wie es der appellative Titel suggeriert, übt sich womöglich in einer Form der ironisch gewappneten Souveränität, die dem Absurden, das in der ewigen Wiederholung der Rundfahrt aufblitzt, einen Sinn abtrotzt.

Diese zugleich couragierte und konstruktive Haltung zeigt sich auch in vielen Kunstwerken, die noch bis zu diesem Sonntag im Worpsweder Barkenhoff zu sehen sind. Unter dem Leitwort „Gemalte Poesie“ sind dort seit Ende Juni Exponate ausgestellt, die der umfangreichen Sammlung des Bremer Galeristen, Antiquars und Kunstbuchhändlers Udo Seinsoth entstammen. Darunter sind allgemeine Bonmots wie das eingangs zitierte Schreiben sowie konkrete Arbeiten und Projekte wie Gemälde und Zeichnungen, Holzschnitte und Künstlerbücher, Druckgrafiken, Collagen und übermalte Postkarten. Zum 70. Geburtstag Schwontkowskis ist ein Katalog erschienen, der unter dem Titel „visuel poetry“ gut 400 Arbeiten des Künstlers aus besagter Sammlung vorführt.

Das Schlussbild des Buches ist nicht von ungefähr eine anspielungsreiche Skizze, die Schwontkowski dem ihm seit 1982 verbundenen Udo Seinsoth im März 1995 ins Gästebuch der Galerie Beim Steinernen Kreuz zeichnete. Es zeigt eine Figur – halb sinnierender Mensch, halb rankender Baum –, die ein Ei in der Hand hält, von dem ein wundersamer Glanz auszugehen scheint. „Da haben wir mal zufällig ein Ei gelegt und vom Himmel kommt Pfeffer, kommt Salz“, steht neben der Figur. In diesem mutmaßlich spontan entstandenen Text-Bild-Arrangement schwingt offenbar eine Reflexion über die Unwägbarkeit, ja Unabsehbarkeit kreativer Schübe und Resultate ebenso mit wie die utopisch grundierte Möglichkeit, dass sich zu gegebener Zeit alles trefflich fügen kann.

Immerhin für den Nachruhm des in Blumenthal geborenen Ausnahmekünstlers, der es zum Glück bei einer vergleichsweise kurzen Exkursion ins Schaufensterdekorateur-Gewerbe bewenden ließ, fügt sich derzeit alles trefflich: Nach dem Ende der Worpsweder Werkschau, die an diesem Sonntag um 20 Uhr mit einem Konzert der Pianistin Claudia Janet Birkholz beschlossen wird, geht die Sammlung Seinsoth als Dauerleihgabe an die Weserburg. Schon im Februar 2020 soll in dem Bremer Museum für moderne Kunst ein mit Werken von Norbert Schwontkowski bestückter Raum zu einem festen Bestandteil der Dauerausstellung werden.

Skurrilitäten des Lebens

Ebenfalls für diese Zeit ist in der Kunsthalle Bremen eine umfängliche Würdigung des großen Sohnes der Stadt vorgesehen: "Some of my secrets" (Einige meiner Geheimnisse) heißt die am Wall geplante Ausstellung, die im Herbst 2020 ins Kunstmuseum Den Haag wandert. Derzeit sind die zugehörigen Exponate – mehr als 60 Gemälde und 35 Skizzenbücher – im Kunstmuseum Bonn zu besichtigen (bis 16. Februar 2020). Das Ausstellungshaus bezeichnet die Schau auf seiner Website als "bislang umfassendste museale Präsentation zum Werk des Bremer Malers". „Ein wunderbar melancholischer Typ mit viel Humor", sagt Kurator Christoph Schreier. Das Feuilleton sekundiert jubilierend. So heißt es in der am Mittwoch erschienenen Ausstellungsbesprechung des Bonner General-Anzeigers: "Hier gibt es kein Entkommen, keinen Heilsbringer und keine Erlösung – und wer das einmal für sich akzeptiert hat, kann sich an den Skurrilitäten des Lebens erfreuen."