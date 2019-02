Roland Kaiser steht seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne, am kommenden Sonntag auch in Bremen in der Stadthalle. (Monika Skolimowska/DPA)

Herr Kaiser, was können die Zuschauer am kommenden Sonntag bei Ihrem Konzert in Bremen erwarten?

Roland Kaiser: Eine Mischung aus meinen großen Hits und ausgewählten Alben-Titeln. Darüber hinaus haben wir eine tolle Lichtshow und großartige Live-Musiker auf der Bühne.

Man sollte bei Selbstbetrachtungen immer vorsichtig sein, aber ich finde, es handelt sich um ein interessantes und unterhaltsames Album. Ich bin glücklich, dass ich für die Produktion wunderbare Partner gefunden habe, die viel internationale Erfahrung haben und eigentlich nicht viel Schlager-Affinität besitzen. Dazu gehört beispielsweise der Soundmixer Michael Ilbert, der schon mit Justin Timberlake, Katy Perry, Herbert Grönemeyer und Johannes Oerding zusammengearbeitet hat, oder auch Peter Schmidt, der von Depeche Mode engagiert war. Und das hört man dem Album an: Es klingt sehr international. Es ist nicht atypisch für mich, aber entspricht auch nicht dem Mainstream-Popschlager.

Liebe wäre zu eng gefasst, es geht um menschliche Beziehungen, um Zweier-Beziehungen. Es wird zwar immer so getan, also ob dieses Thema nur in der populären Musik eine große Rolle spielt, aber in der Weltliteratur, in Theaterstücken und Drehbüchern fürs Kino ist es nicht anders. Das Thema beschäftigt ja auch sehr viele Menschen.

Das ist richtig. Es gibt bei Udo Jürgens herausragende Beispiele dafür, wie man in einem Songtext die Gesellschaft kritisch betrachten und dennoch auf eine Zweierbeziehung übertragen kann. Dazu gehört „Ein ehrenwertes Haus“. Udo Jürgens Autoren ist es mit „Aber bitte mit Sahne“ auch gelungen, sich über ältere Damen zu amüsieren, die gerne Torte essen, ohne verletzend zu werden. Das hinzubekommen, ist alles andere als einfach.

Wenn mir jemand eine entsprechende Idee unterbreitete, ohne erhobenen Zeigefinger und mit einem Schuss Humor – wieso nicht?

Ich wünsche mir das von meinen Textern, weil es meinem Lebensgefühl entspricht, ganz einfach. Aber richtig ist auch, dass Menschen, die genügend Sorgen mit sich tragen und mit negativen Nachrichten konfrontiert werden, ein Recht darauf haben, dass sich ihr Kopf einmal eine Auszeit nimmt. Dazu kann der Besuch eines Konzerts dienen, aber auch der eines Theaters oder eines Kinos.

Ich glaube, dass die Zunahme an deutschsprachiger Musik darin begründet liegt, dass wir wieder ein intaktes Verhältnis zur eigenen Sprache entwickelt haben. Das Verhältnis war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sehr gestört, das hat sich inzwischen normalisiert, sodass auch junge Menschen eine positive Einstellung zur eigenen Sprache haben und selbstverständlich Musik von deutschsprachigen Künstlern hören. Auch der deutschsprachige Film hat inzwischen wieder einen anderen Stellenwert.

Nicht zum Schlager, sondern zu deutscher Musik mit deutschen Texten. Mir ist es im Grunde egal, wie man meine Musik nennt, aber das Wort Schlager war lange negativ besetzt. Dabei ist ein Schlager nichts anderes als ein Lied, das eine Mehrheit von Menschen kennt.

Im Vergleich zu heute waren das beinahe rosige Zeiten. Aber damals konnte niemand ahnen, dass die Lage für die SPD noch schwieriger werden würde.

Ich leide nicht, ich bin zuversichtlich. Ich begrüße die sozialpolitischen Initiativen, die gerade angestoßen werden. Ich habe auch den Eindruck, dass viele Bürger eher traurig sind, dass die alte Dame SPD angeschlagen ist, anders als bei der FDP, die sich in Krisenzeiten auch viel Häme gefallen lassen musste. Die SPD wird sich wieder erholen, da bin ich mir sicher. Die Grundbereitschaft, ihr dazu eine Chance zu geben, ist da.

Wenn ich Zeit habe und wir eine gemeinsame Sprache finden, spricht nichts dagegen. 2016 hatte mich der damalige Ministerpräsident Erwin Sellering angesprochen. Aus Bremen hat bislang niemand angefragt.

Ich habe damit bislang keine negativen Erfahrungen gemacht. Mir ist mein sozialpolitisches Engagement sehr wichtig. Ich habe meine Meinung, die ich äußere, wenn ich gefragt werde. Ich richte sie nicht nach merkantilen Interessen aus. Wenn sich jemand daran stört, muss er sich damit einrichten.

Das stimmt, aber nur, weil ich Fan von Bayern München bin, bin ich noch lange kein Feind von Werder Bremen. Im Gegenteil: Ich habe mich sehr über den Sieg der Bremer in Dortmund beim DFB-Pokal gefreut, speziell auch für Pizarro und sein wunderbares Tor. Er ist eine tolle Identifikationsfigur für die Bremer Fans, und Bayern gegen Werder könnte ein schönes Endspiel sein in Berlin.

Zur Person

Roland Kaiser (66)

absolvierte vor seiner Karriere im Musikgeschäft eine kaufmännische Lehre und leitete die Werbeabteilung eines Autohauses in Berlin. Von Mitte der 1970er-Jahre an war er kommerziell als Sänger erfolgreich. Er steht seit 43 Jahren auf der Bühne und soll mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft haben.

Weitere Informationen

Seine „Arena-Tournee 2018/2019“ führt Roland Kaiser am Sonntag, 3. März, in die ÖVB-Arena nach Bremen. Beginn: 18 Uhr. Tickets gibt es unter anderem an der Abendkasse.