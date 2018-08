Professor Wolfgang Kissel. (Walter Gerbracht)

Herr Kissel, Alexander Solschenizyn war ein stetiger Kritiker des kommunistischen Systems der Sowjetunion, gleichzeitig war er Patriot. Was glauben Sie, wie er die heutige Politik Russlands beurteilen würde?

Wolfgang Kissel: Solschenizyn lehnte viele Erscheinungen der Moderne ab und entwarf eine Gegenwelt, zu der ein mythisch überhöhtes Bild des alten Russland gehörte. Für Russlands Zukunft wünschte er sich einen orthodoxen Agrarstaat ohne Parteien oder demokratische Institutionen. Mit einer gewissen Ironie könnte man sagen, dass vieles am heutigen Russland sich dieser Vision nähert und ihm gefallen müsste, so die starke Rolle der orthodoxen Kirche und die patriotische Geschichtsdeutung. Zugleich müsste ihn vieles entsetzen: die auf Ausbeutung von Erdöl und Gas basierende Wirtschaft, die Armut in der Provinz, die Umweltzerstörung, der am westlichen Lebensstil ausgerichtete Hedonismus, der Konsum der wohlhabenden Schichten.

Wieso war die Veröffentlichung von „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ eine derartige Sensation?

Als die Erzählung erschien, wurde zum ersten Mal in der sowjetischen Literatur das Schweigen über die Lager gebrochen. Hunderttausende ehemaliger Häftlinge erkannten eigene Erfahrungen wieder und wandten sich an den Autor. Einerseits ging mit diesen Reaktionen das Kalkül Nikita Chruschtschows auf, der die Veröffentlichung im Sinne einer gesteuerten Vergangenheitsbewältigung zuließ. Stil und Inhalt standen durchaus im Einklang mit dem Sozialistischen Realismus: Der Held bewahrt unter widrigen Umständen seine sittliche Widerstandskraft. Andererseits lieferten Solschenizyn die Zuschriften Material für seine Darstellung des Lagersystems, die die Verbrechen der kommunistischen Diktatur weltweit offenlegen sollte.

Warum waren Solschenizyns Werke nach Chruschtschows Rücktritt nicht mehr gern gesehen?

Solschenizyn verschärfte seine Kritik in Romanen wie „Krebsstation“ und „Im ersten Kreis“. Diese Romane wurden von den Staatsverlagen abgelehnt und kursierten nur im Samizdat (der Verbreitung illegaler Schriften in der Sowjetunion, Anm. d. Red.) und als Übersetzung im Westen. Diese Kombination bedrohte aus Sicht der Parteiführung und der Sicherheitsorgane den Konsens, auf den sich die Gesellschaft nach Stalin geeinigt hatte. Stalin galt als entlarvt, Staatsgründer Lenin blieb unantastbar, ebenso die kommunistische Ideologie. In der Breschnew-Zeit nach 1965 begann eine Phase der Restauration der kommunistischen Doktrin und der Bewahrung der „Errungenschaften“ der sozialistischen Zivilisation. In diesem Kontext wurde Solschenizyn von einem für das System potenziell nützlichen Schriftsteller zu einem gefährlichen Gegner.

Wieso ließ Solschenizyn „Der Archipel Gulag“ veröffentlichen, obwohl er wusste, dass ihm Konsequenzen drohten?

Nach der Verleihung des Literaturnobelpreises war Solschenizyn eine Figur von internationaler Bedeutung und spielte im Kontext des Kalten Krieges eine wichtige Rolle. Zugleich stand er unter Beobachtung. Als das Manuskript des „Archipel Gulag“ entdeckt wurde, gab der Schriftsteller die Anweisung, es im Pariser YMCA-Verlag herauszubringen. Danach wurden seine Ausweisung und Ausreise unausweichlich. Die Umstände erhöhten die Wirkung des Buches, insbesondere in Frankreich und Italien hat es den kommunistischen Parteien schwer geschadet und eine politische Wende befördert.

Kritiker prangerten faktische Fehler in seinem Monumentalwerk an.

Solschenizyn nennt überhöhte Opferzahlen, zu einem Zeitpunkt sollen 15 Millionen Häftlinge im Gulag gesessen haben. Er verließ sich auf mündlichen Quellen und auf Gerüchte. Ebenso waren Quellenangaben ungenau. Viele der angeblich 227 Zeitzeugen blieben anonym. Wer heute in Russland den Stalinismus und seine Verbrechen relativieren will, kann auf diese Fehler verweisen. Auch Spezialisten des Lagersystems beurteilen den „Archipel Gulag“ heute kritisch und billigen ihm eher publizistischen Wert zu. Aber das ändert nichts an seiner Bedeutung für die Epoche.

20 Jahre nach dem Aufbruch ins Exil kehrte er nach Russland zurück. Empfing seine Heimat ihn mit Freude?

Wenn sie ihn anfänglich mit Freude empfing, mischte sich rasch Befremden und Empörung hinein. Solschenizyn reiste im Zug durchs Land, um dessen Wirklichkeit im Gespräch mit den Menschen kennenzulernen. Aber das Land durchlief einen schwierigen und komplexen Transformationsprozess – für den Solschenizyn sich nicht interessierte. Die Wirtschaft verfiel, Infrastruktur, Gesundheitswesen, Arbeitsmarkt lagen in Trümmern. Solschenizyn jedoch hielt an seinen alten Rezepten fest, er befürwortete die Verwandlung Russlands in einen orthodoxen Agrarstaat. Solche Ratschläge konnte die verarmte technische Intelligenz nur als Hohn empfinden.

Wie war Solschenizyns Verhältnis zu Wladimir Putin?

Bis zu seinem Tod sah Solschenizyn in Putin wohl einen Garanten der langsamen Genesung Russlands. Daher nahm er auch den Staatspreis der Russischen Föderation entgegen. Er glaubte an ein unzerstörbares Russland. In seiner Rede in Harvard vom Juni 1978 attackierte er den Individualismus, den Materialismus und die Selbstgefälligkeit des Westens – Themen, die heute wieder aufgenommen werden. Auch trat er für eine staatliche Gemeinschaft der Ostslaven ein, er war gegen eine unabhängige Ukraine und ein unabhängiges Weißrussland. Manche sehen daher in ihm eine Art Lehrer des Präsidenten Putin.

Mehr zum Thema Kommentar über Putin Der Sieger Helsinki-Gipfel, Fußball-WM - momentan läuft es gut für Wladimir Putin. Doch auf Dauer lassen sich ... mehr »

In seinen letzten Lebensjahren mehrten sich Stimmen, die ihn als Antisemiten bezeichneten. Was war dran an den Vorwürfen?

Im zweiten Band des „Archipel Gulag“ finden sich auffallend viele Namen jüdischer Erbauer und Verwalter der Straflager. Von jüdischer Seite gab es auch Kritik an judenfeindlichen Passagen in „Das Rote Rad“. Nach der Veröffentlichung der Monographie „Zweihundert Jahre zusammen“ über das Zusammenleben von Russen und Juden warfen Kritiker ihm Unkenntnis der jüdischen Kultur und Andeutungen einer Verschwörungstheorie vor, die den Juden Schuld am Zerfall des Zarenreichs und dem Aufstieg des Bolschewismus zuweist. Ein rassistischer Antisemit war er jedoch mit Sicherheit nicht.

Am 3. August jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal, im Dezember wäre er 100 Jahre alt geworden. Wie schaut Russland heute auf einen seiner bedeutendsten Schriftsteller?

Heute gibt es ein sehr weites Spektrum von Bewertungen. Solschenizyn hat an einer großen Erzählung über Russlands Geschichte gearbeitet, die den Brüchen, Katastrophen und absurden Zufällen einen Sinn verleihen sollte. Dies findet immer noch viel Zuspruch, aber nicht bei allen Russen. Es gibt auch Stimmen, die seine Bedeutung als Schriftsteller relativieren. Er sei doktrinär, belehrend, klischeehaft. Schon Warlam Schalamow (Schriftsteller und Dissident in der Sowjetunion, Anm. d. Red.) stufte ihn als mittelmäßiges Talent ein: er sei „Fleisch vom Fleische des sozialistischen Realismus“. Manche respektieren seinen Mut, bestreiten jedoch die literarischen Qualitäten oder bewerten nur das Frühwerk positiv. Daran lässt sich ermessen, wie sehr sich die Maßstäbe verschoben haben und weiter verschieben.

Die Fragen stellte Helge Hommers.

Zur Person

Wolfgang Kissel ist Professor für Kulturgeschichte Ost- und Ostmitteleuropas und Sprecher des Instituts für Europastudien der Uni Bremen. Seit 2017 ist er leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Forschungsprojektes an der Higher School of Economics in Moskau.