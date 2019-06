Und jetzt mit Schmackes: Marko Letonja und ein Teil der Streichergruppe der Bremer Philharmoniker während des Saisonvorschau-Konzerts am Sonnabend. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Und dann ist der Kopf ab. Mit viel Schwung und Mut zum trommelwirbeligen Fortissimo spielten die Bremer Philharmoniker am Sonnabendmittag die Schlusstakte des vierten Satzes von Hector Berlioz' „Symphonie fantastique“, Untertitel: „Der Gang zum Schafott“. Das komplette Werk steht auf dem Programm des ersten Konzerts der nächsten Saison (29., 30. September, 1. Oktober). Am Sonnabend beendete dieser Ausschnitt die schon traditionelle und wie immer kurzweilige Vorschau auf die kommende Spielzeit.

Geschätzt weit mehr als 700 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Glocke wollten sich das Überraschungspaket, geschnürt vom Orchester, dessen Generalmusikdirektor Marko Letonja und Philharmoniker-Intendant Christian Kötter-Lixfeld, nicht entgehen lassen. Als Gast stimmte die Sopranistin Karen Vourc'h das Publikum mit der Bearbeitung eines französischen Volkslieds auf die Sommerferien ein. Ein Wiedersehen und -hören mit Vourc'h wird es im elften Philharmonischen Konzert am 8. und 9. Juni 2020 geben: Sie singt die „5 Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg“ von Alban Berg.

Aus dem Programm dieses Konzerts mit dem verheißungsvollen Titel „Skandale“ stehen auch vier der fünf „Stücke für Streichquartett“ von Anton Webern. Eine Impression von 42 Sekunden gab es, inklusive lehrreicher musiktheoretischer Einleitung von Letonja, der auf die vielen Farben, Stimmungen und die nicht unproblematische Spielweise für die Streicher hinwies: Bei der Anweisung „col legno“ (mit dem Holz) werden die Saiten mit Bogen bearbeitet, was diesem nicht immer gut bekommt. Aber egal, schon der (auch einmal in Slow Motion) gespielte Ausschnitt machte massiven Appetit auf das ganze Programm, bei dem es außer Berg und Webern auch noch Anton Bruckner zu hören gibt.

Begonnen hatten die Philharmoniker ihre Saisonvorschau mit einem Ausschnitt aus dem vierten Philharmonischen Konzert (15./16./17. Dezember) und Joseph Haydns Symphonie Nr. 73. „La chasse“, die Jagd. Mit zügigem Tempo, klar und wunderbar transparent in allen Instrumentengruppen hatte Letonja das Stück angelegt; es folgte ein weiterer Mini-Ausschnitt, dieses Mal aus Gustav Mahlers „1. Symphonie“: Das französische Volkslied „Frère Jacques“ in Moll gesetzt und getragen von Solo-Kontrabassist Hiroyuki Yamazaki. Das komplette Stück steht auf dem Programm des siebten Philharmonischen Konzerts (2. und 3. März 2020) und ist gekoppelt mit der Deutschen Erstaufführung des „Konzerts für Violoncello und Orchester“ des zeitgenössischen Komponisten Mark Simpson.

Besonders munter geht es immer zum Schluss der Saison zu, und das verspricht auch im 2020er-„Finale“ (28, 29., 30. Juni 2020) wieder der Fall zu sein. Mit dabei dabei ist das Signum Saxophon-Quartett, Musik gibt's von John Adams, Philipp Glass, Astor Pizzolla und Richard Strauss. Aus dessen „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ wurde ebenfalls eine Kostprobe serviert; das anarchische Treiben des Schelms konnte man sich sehr gut dazu denken.

Weitere Informationen

Ein ganz besonderes Konzert zum Auftakt der offiziellen Feierlichkeiten zu 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten gibt es am Mittwoch, 3. Juli, um 13.30 Uhr. Die Bremer Philharmoniker spielen aus den Fenstern der Nord/LB und der Gewoba am Domshof; Marko Letonja dirigiert sie von einer Hebebühne, die sich in fünf Metern Höhe befindet. Das Konzert dauert eine halbe Stunde, es erklingen unter anderem Aaron Coplands „Fanfare for a comon man“, Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“, die „Carmen“-Ouvertüre von Georges Bizet und Modest Mussorgskys „Das große Tor von Kiew“.