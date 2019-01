Nicolas Cage spielt den Rächer Red Miller in diesem horrenden Actionfilm. Dass dieser eigentlich friedliebende Mann auf Vergeltung sinnt, liegt an Jeremiah Sand (Linus Roache), dem Führer der Sekte „Children of the New Dawn“. Der hat nämlich Mandy verbrannt, Millers große Liebe. Prompt jagt sich der Hinterbliebene eine Wunderdroge in den Körper, greift grimmig zur Axt – und unternimmt erste Attacken gegen die ihrerseits waffenstarrenden Sektenmitglieder. Der inhaltlich mäßige, aber ästhetisch imposante Film wartet mit Heavy-Metal-Symbolen, martialischen Kettensägen, Motorrad-Mutanten und viel Theaterblut auf. Wer sich dabei nicht gruselt, dürfte das ziemlich schräge Werk mit Gelächter quittieren.

Mandy.

116 Minuten. Label: Koch Media.