“Folktronic-Pop” ist der Begriff, den MarieMarie für ihre Musik veranschlagt. Was die als Maria Scheiblhuber nahe Augsburg geborene Sängerin darunter versteht, konkretisiert ihr zweites Album, das den lapidaren Titel „O“ trägt: abwechslungsreiche, opulent gewobene Klangteppiche, unterfüttert mit einer mal hymnischen, mal elegischen Stimme, die nicht immer ganz von dieser Welt scheint. Das neue Werk der 34-Jährigen mutet nachdenklicher an als ihr verspieltes Debüt „Dream Machine“ (2014). Sie habe darin eine Trennung, aber auch die Geburt ihres Kindes verarbeitet, gibt die Harfenistin und Pianistin zu Protokoll, deren Videos kunstvolle Performances sind. Ätherisch wertvoller Reinhörtipp: die großartige Singleauskopplung „Do It Like A Ninja“. HENDRIK WERNER

MarieMarie: O. Label: Mercury.