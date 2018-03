Die Karikaturen von Mario Lars erscheinen auch regelmäßig im WESER-KURIER. (Frank Thomas Koch)

Der WESER-KURIER-Karikaturist Mario Lars gewinnt mit seiner Karikatur „Handygarten“ den Publikumspreis des 18. Deutschen Karikaturenpreises. Der Publikumsliebling des Wettbewerbs wird jährlich von den Besuchern der Ausstellung zum Deutschen Karikaturenpreis in Dresden gewählt. Lars nahm den Preis am Freitagnachmittag in Dresden entgegen.

Für seine Zeichnung bekommt Lars den „Geflügelten Bleistift“ in Ton. Der Deutsche Karikaturenpreis stand unter dem Motto „Menschen sind auch keine Lösung“, die Sieger der Jurypreise wurden bereits im November 2017 in Dresden ausgezeichnet.

Der Publikumspreis des renommiertesten deutschsprachigen Karikaturen- und Cartoonpreises wird erstmals auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Für Mario Lars ist es bereits die dritte Auszeichnung im Rahmen des Wettbewerbs: 2011 gewann er den von der Jury vergebenen Geflügelten Bleistift in Bronze, 2008 erhielt der den Ilse-Bähnert-Preis.

Lars lebt in Gneven bei Schwerin. Seine Karikaturen erscheinen unter anderem in den Medien Eulenspiegel, taz, Sächsische Zeitung, Schweriner Volkszeitung und Spiegel Online.