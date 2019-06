Manchmal der Clown, manchmal aber auch unerwartet ganz ernst: Mark Forster beim Konzert auf der Bremer Bürgerweide. (nordbuzz/Völz)

Es gab da diesen einen Moment, da fiel Mark Forster das Lächeln sichtlich schwer, da musste er sich erst einmal wieder fangen – und das Publikum sich mit ihm. Als die Sonne gerade im Begriff war endgültig hinter den Häusern zu verschwinden und der Bürgerweide an diesem heißen Tag damit endlich etwas Schatten gönnte, hatte Mark Forster angekündigt, nun zwei Dinge zu tun, die er – nach eigener Aussage – nicht besonders gut kann. Erstens: Vor Publikum Klavier spielen. Zweitens: Über Gefühle sprechen. „Jetzt wird’s emotional“, vermutete ein Mann, der offenbar mit seinen Kindern zum Konzert gekommen war. Recht sollte er behalten. Aber von vorn.

Es ist Sonnabend, 33 Grad. Um 19 Uhr hat sich die Bürgerweide bereits gut gefüllt, die meisten Besucher des Mark-Forster-Open-Air-Konzerts suchen noch Schutz im Schatten der Fressbuden und der Absperrzäune, vor den Getränkewagen werden die Schlangen immer länger. Alles hier erinnert ein bisschen an ein Festival oder an einen kleinen Jahrmarkt. Zum einen, weil sich Burger-und-Pommes-Wagen an Eis-und-Süßigkeiten-Buden reihen, zum anderen, weil hier überproportional viele Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind, die am Ende des Abends fast alle mit Mark-Forster-Basecaps eingedeckt sein werden.

Dass Mark Forster auch bei Kindern so gut ankommt, ist nicht verwunderlich. Denn der 35-Jährige, dessen Markenzeichen Bart, Brille und Basecap sind, ist Typ Klassenclown – und hat sichtlich Spaß daran. „Leck mich am Arsch, seid ihr viele!“, stellt er nach seinem ersten Song, dem Hit „Flash mich“, fest und sein Publikum lacht. Man mag ihn hier für seine ehrliche, ganz und gar unprätentiöse Art. Die saloppe Sprache, die Scherze zwischen den Songs – noch ein Markenzeichen. Viele hier dürften das auch aus dem Fernsehen kennen. Mark Forster ist seit 2017 Juror bei der Gesang-Castingsshow „The Voice Kids“.

Gute-Laune-Pop vom Klassenclown

Seit nun fast sechs Jahren ist Mark Forster ein deutscher Star. Zum ersten Mal in die Top Ten-Charts schaffte er es Ende 2013: als Sänger in dem Stück „Einer dieser Steine“ des Rappers Sido. Weitere Erfolgssongs ließen nicht lange auf sich warten. In den folgenden Jahren spielten die Radiostationen unter anderem Ohrwürmer wie „Au Revoir“ (2014), „Flash mich“ (2014), „Chöre“ (2016), „Wir sind groß (2016)“ oder „Sowieso“ (2017) rauf und runter. Darin besingt er stets das gute Leben, die schönen Seiten des Verliebtseins, das Aufstehen nach dem Scheitern. Mark Forsters Botschaft an die Welt lässt sich mit dem Refrain-Text aus „Sowieso“ wunderbar zusammenfassen: „Egal was kommt, es wird gut, sowieso / Immer geht ‘ne neue Tür auf, irgendwo / Auch wenn’s grad nicht so läuft, wie gewohnt / Egal, es wird gut, sowieso.“ Und das ist ja auch nicht die schlechteste Weise, mit dem Leben umzugehen.

Als er diesen Song spielt, bewegen auch die anwesenden Eltern und Großeltern begeistert die Hüften, die Party ist in vollem Gange. Auch wer hinten steht, kann ausreichend sehen, denn das Bühnenbild ist ein gigantischer Bildschirm, der abwechselnd und in unterschiedlichen Farben und Filtern Mark Forster und Band zeigt: darunter ein ausgesprochen fröhlicher Schlagzeuger – Mark Forster stellt ihn als Kalli vor, ein Bremer. Außerdem mehrere Sängerinnen, ein Keyboarder und „die Bläsers“: drei Männer hinter Saxofon, Trompete und Posaune. Selbstredend werden hier in den zwei Stunden, die Mark Forster auf der Bühne steht, Luftschlangen und Konfetti aus der Bühne geschossen. Enden wird dieses Konzert später mit einem buchstäblichen Feuerwerk, das im lila Bremer Spätabend-Himmel gerade so erkennbar ist. Gute-Laune-Pop kommt an und Mark Forster verkörpert ihn an diesem Sonnabend in Bremen authentisch und mitreißend. Immer wieder bezieht er sein Publikum mit ein, lässt es die Refrains allein singen oder erfindet Möglichkeiten, um die Massen miteinander kommunizieren zu lassen. „Liebe zeigen“ geht bei Mark Forster zum Beispiel so: Hände in die Luft, Faust öffnen und schließen. Das Publikum solle das machen, wenn es gerade besonders viel Liebe und Zuneigung spüre. Und so ist es bei all der Party besonders berührend, als Mark Forster sich plötzlich selbst ans Klavier setzt und beginnt zu spielen. Nach diesem Lied wird es zu eben jenem Moment kommen, bei dem man Mark Forster nicht als Klassenclown erlebt, sondern wie er die Tränen zurückhält. Schon früher an diesem Abend hatte er verraten, das sein Vater heute dabei sei, mit dem er eine „gute, aber komplizierte“ Beziehung habe. Nun singt er „Genau Wie Du“, ein Lied, dass er für ihn geschrieben hat. Darin geht es um die guten und schlechten Eigenschaften, die die beiden Männer verbinden. Der Bildschirm zeigt Mark Forster in Sepia. Und unzählige Fäuste in der Luft, die sich im Takt öffnen und schließen.