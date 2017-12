BREMEN, DEUTSCHLAND 01.12.2017 Marteria, FOTO: Daniel Chatard (Daniel Chatard)

Wow, was für eine festliche Stimmung in der nahezu ausverkauften ÖVB-Arena! Drei Tage vor seinem 35. Geburtstag an diesem Montag öffnet Marteria in Bremen sozusagen das erste Adventskalendertürchen – und beschert sich und seinen Getreuen einen ganz und gar großartigen Gig. Ungleich besser besucht als unlängst am selben Ort das Casper-Konzert, sehr viel dezenter als neulich ebenda der Tote-Hosen-Auftritt, der mit weniger Bier & Bommerlunder als Schmiermittel für Laune und Boden um einiges weniger enthusiastisch ausgefallen sein dürfte. Marteria-Fans hingegen machen einen angenehm zivilisierten Eindruck. Und sei es nur, weil ihr Idol, nachdem es sich seinerseits zeitweilig in Sachen Rausch übernommen hatte, einen gesünderen Lebensstil pflegt.

Noch bevor der Vorhang, dem in martialisch zackigen Lettern der kalauernde Künstlername aufgeprägt ist, unter frenetischen Beifallsbezeugungen fällt, sind die Hände der Fans oben. Bald auch auf den Rängen, denen der Rostocker Rapper mit dem bürgerlichen Namen Marten Laciny auf unwiderstehlich galante Weise ein Sitzverbot auferlegt. Los geht es mit jenem Song, der dieser Tour und dem jüngsten Album den Namen gibt, „Roswell“, vordergründig die Geschichte eines UFO-Absturzes über einer Kleinstadt in New Mexico im Sommer 1947: „Ein helles Licht fliegt über Roswell / Diese Geschichte ist unendlich / Kornkreise verwandeln sich zu Mosh-Pits.“

Marteria, das smarte Textspielkind, hat diese passfertige Legende so raffiniert seiner Privatmythologie eingespeist, dass sie sowohl seiner Leidenschaft für das Genre Science-Fiction als auch seinem Faible für Wortwitzeleien und Alliterationen genügt. Denn in Roswell echot nicht nur sein hanseatischer Herkunftsort, Bremens Partnerstadt Rostock, sondern auch Rosebud, rätselhaftes Schlüsselwort in Orson Welles' fantastischem Film „Citizen Kane“.

Mit Maske und gepitchter Stimme

Das Kunstwort Marteria wiederum kontaminiert Marten und Materie; nicht von ungefähr nannte sich der vielfach begabte Beau – Model, Kicker, Schauspieler – in einer frühen Karrierephase, die er in der zweiten Konzerthälfte mit Maske, gepitchter Stimme und dem Stück „Grüner Samt“ feiern wird, Marsimoto. Kriegsgott Mars; komische Comic-Figur Marsupilami; Marsyas, jener Satyr, dem zur Strafe für seine virtuose Musik bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen wird – all das sind Bedeutungsebenen seiner intelligenten Verhüllungsstrategien, gegen die sich der einsinnige Mummenschanz der Kollegen Cro und Sido ausnimmt wie Kinderfasching.

Entsprechend diesem extraterrestrisch grundierten Konzertbeginn – auf „Roswell“ folgt „Aliens“, kurze Zeit darauf auch noch „Scotty beam mich hoch“ – sind die Bandmitglieder in Manier einer telegenen Raumschiffkommandozentrale postiert. Auf den ersten Blick könnte man auch an eine stylish unterkühlte Szenebar in Berlin-Mitte denken, wenn man die Musiker und die auch solistisch stupenden Backgroundsängerinnen Seite an Seite aufgereiht sieht. Diese Symmetrie hat eine hübsche Entsprechung im folgenden Lied, das „Endboss“ heißt und einen Lebenslauf als Computer Game entwirft, in dem der Spieler von Level zu Level springt. Dazu setzt es probate Projektionen aus der PC-Frühzeit.

T-Shirt-Weitwurf in Strobo-Gewittern

Kraftvoll und laut, bisweilen sehr laut geht es weiter in der knallvollen Mehrzweckhalle. Der Sound ist satt, und weil das Auge bekanntlich ein Mitesser ist, können sich die Fans auf den Rängen unter anderem an einem halben Dutzend tänzelnder Ballons erfreuen. Singend und springend gefeiert in dem gut zweistündigen Programm, das die Spannung durchgängig hält, werden die ironisch besonders wertvollen Songs „El Presidente“ und „Geld“, „Marteria Girl“ und „Cadillac“; nicht zu vergessen das Lied „Lila Wolken“, das so gute Laune macht, dass es Heino und Peter Kraus prompt coverten. Einen der raren ruhigeren Momente spendiert der anrührende Titel „Gleich kommt Louis“, eine Hommage an die Geburt des Sängerkindes vom Album „Zurück in die Zukunft II“.

Zu „Bengalische Tiger“ zündet der energiegeladene Rapper das entsprechende Feuer. Überhaupt sind die Lichtverhältnisse an diesem Abend blendend und abwechslungsreich wie selten. In Stroboskopgewittern lässt es sich augenscheinlich besonders gut tanzen. Im Konfettikanonenbombardement sowieso. Höhepunkt der löblich interaktiven Show ist freilich die bei Marteria-Konzerten schon beinahe obligatorische Disziplin T-Shirt-Weitwurf in den sogenannten letzten 20 Sekunden. Der Rest ist Jubel.