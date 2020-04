Theater Bremen - Orchestergraben - Hier und da - Weserstrand (Christina Kuhaupt)

Angesichts der verheerenden Auswirkungen der Corona-Krise für die Kulturszene fordern die Ländern mehr Einsatz vom Bund. „Es bedarf weiterer gemeinsamer Anstrengungen, um eine drohende Verarmung der Kunst- und Kulturlandschaft nach der Corona-Krise zu verhindern“, heißt es in einem Schreiben an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sowie die Minister für Finanzen und Wirtschaft, Olaf Scholz (SPD) und Peter Altmaier (CDU). „Es handelt sich um eine Sondersituation, die einen gesamtstaatlichen Kraftakt innerhalb der föderalen Ordnung einfordert.“

Im Auftrag seiner Amtskollegen bittet der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU), Grütters, „in Abstimmung mit den Ländern ein umfassendes Programm der Bundeshilfen für den Kulturbereich auf den Weg zu bringen“. Dazu gebe es von Verbänden verschiedener Sparten konkrete Vorschläge, auf die zurückgegriffen werden könne. Die Länder schlagen eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern vor, „um in kurzer Zeit ein Bundesprogramm zu entwickeln, das in maximaler Übereinstimmung mit den Länderprogrammen konzipiert wird“, heißt es in der vorliegenden Fassung.

Ziel solle es sein, „die reichhaltige und breite Kulturlandschaft in Deutschland mit vielen großen und kleinen Einrichtungen sowie Kulturschaffenden zu erhalten“. Die Länderminister räumen ein, dass mit dem Soforthilfeprogramm und dem Sozialschutzpakt der Bundesregierung „wichtige Maßnahmen schnell auf den Weg gebracht worden“ seien. Dies habe teilweise auch Künstlerinnen und Künstler sowie die Kulturwirtschaft erreicht. Nun werde aber klar, dass Teile des gesellschaftlichen Lebens nicht bald wieder öffnen könnten, darunter seien auch viele Angebote der Kultur und der Kreativwirtschaft.

Damit seien für die Kultur spezifische Regelungen erforderlich. Es fehlten bisher Programme, „die Hilfen sowohl für eine noch längere Phase der Stilllegung als auch für das Hochfahren des Betriebs und die Förderung der Produktion für einzelne Sparten vorsehen“. Als Beispiele nennen die Länderminister etwa selbstständige Künstlerinnen und Künstler ohne eigene Betriebsstätte, deren Einnahmen durch die Absage von Veranstaltungen in der Corona-Krise entfallen. Diese hätten „erhebliche Umsatzeinbußen“. Zudem betroffen sind nach der Schilderung gemeinnützige Kultureinrichtungen, die nicht auf Gewinn ausgerichtet seien und deswegen weder Engpässe überbrücken noch Kredite zurückzahlen könnten. Dies gilt aus Sicht der Länder auch für renditearme Kultureinrichtungen mit mehr als zehn Beschäftigten.

Motschmann: Flickenteppich

Bremen trage die Positionen in vollem Umfang mit, erklärte Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD). Sie gehe davon aus, dass sich die Lage für viele Kulturschaffende und Einrichtungen weiter verschärfen werde. Daher brauche es nun den erwähnten Kraftakt. Bremen habe zudem sein Sofortprogramm um eine Ausschreibung für bildende Künstler erweitert (siehe Extra-Artikel). Außerdem sollen im Rahmen des Vertrauensschutzes vereinbarte Honorare weiter gezahlt werden.

Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann kritisiert in einer Pressemitteilung Schwächen der Länderförderung: Sie schreibt von einem „förderalen Flickenteppich“, auf dem sich die Künstler bewegen müssten. Je nach Wohnort könne mit Förderung oder aber nicht gerechnet werden. Hier müsse man sich auf einheitliche Regelungen verständigen. Motschmann, die Sprecherin für Kultur und Medien ihrer Fraktion ist, befürwortet ein Modell wie in Bayern. Der Freistaat zahlt Künstlern monatlich 1000 Euro – befristet auf drei Monate. In Bremen können Künstler zunächst bis Ende Mai eine einmalige Förderung von bis zu 2000 Euro beantragen.

Sie werde sich zudem für eine Gruppe einsetzen, die „von der Krise am härtesten getroffen“ worden sei, so Motschmann: freischaffende Schauspieler, Musiker, Sänger. Für diese bedeute ein vollständiges Auftrittsverbot einen hundertprozentigen Honorarausfall. Es müsse nun geprüft werden, ob die haushaltsrechtlichen Hürden, die die Zahlung von Ausfallhonoraren verhinderten, befristet gesenkt werden könnten. „Ich fordere die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die Kirchen auf, ihrerseits Ausfallhonorare zu zahlen. Rundfunkbeiträge und Kirchensteuern wären dafür gut eingesetzt“, findet Motschmann.

Zur Sache

Förderung für Bildende Künstler

Der Senat hat am 31. März ein Sofortprogramm zur Unterstützung freischaffender Künstler und Künstlerinnen in Bremen beschlossen (wir berichteten). Künstler, die Einnahmeausfälle seit dem 18. März nachweisen können und weitere Auflagen erfüllen, werden im Rahmen des Programms einmalig mit bis zu 2000 Euro gefördert. Bildende Künstler nehmen hier laut Senat allerdings eine Sonderrolle ein, da ihre Verdienstausfälle schwerer nachweisbar sind. Sie generieren ihre Einnahmen in der Regel aus dem Verkauf von Bildern. Betroffene Künstler können sich beim Senator für Kultur allerdings auch um eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 2000 Euro bewerben, wenn das Land Bremen als Gegenzug ein gleichwertiges Kunstwerk des Künstlers erhält. Dies kann eine Kleinplastik, ein medienbasiertes Werk, eine Konzeptarbeit, Druckgrafik, Zeichnung, Malerei oder Fotografie mit den maximalen Maßen 50 x 70 cm sein. Anträge können bis einschließlich Sonntag, 26. April, eingereicht werden. Formulare und weitere Informationen gibt es unter www.kultur.bremen.de.