Maßlos bis in den Tod

Da hat der Spaß dann doch bald ein Ende: Don Giovanni (Birger Radde, links) und sein Diener Leoporello (Christoph Heinrich) sind nur noch vorgeblich gut gelaunt. (Jörg Landsberg)

Bremen. Schwarz und matschig ist das Feld mit den Kohlköpfen, auch die Straße, die hindurch führt, ist eher Rutschbahn denn Weg. Festhalten kann man sich nur an dem Laternenpfahl, dessen oberes Ende nicht zu sehen ist. Und immer wieder schnürt Regen herab. In dieser unwirtlichen Szenerie haben Regisseurin Tatjana Gürbaca und Bühnenbildner Klaus Grünberg Mozarts Oper „Don Giovanni“ angesiedelt, dieses dunkel-leuchtende Spiel um einen Wüstling aller Klassen, der am Ende lieber stirbt, als seine Verfehlungen zu bereuen.

An „Don Giovanni“, 1787 in Prag uraufgeführt, haben sich viele Dichter und Denker mit Bewunderung abgearbeitet: Das Libretto von Lorenzo da Ponte dreht sich zwar um einen skrupellosen Frauenverführer, die Oper ist aber nicht einfach nur eine verschärfte Casanova-Geschichte. Sie zeigt einen, der alle gesellschaftlichen Regeln ignoriert, der sich nimmt, wen und was er will. Und wenn die Lust erlischt, dann zieht er weiter und denkt über die Konsequenzen nicht nach. Über so einen empört man sich und ist doch mindestens heimlich fasziniert – weil maximale Befriedigung viel einfacher zu erlangen wäre ohne moralische Skrupel und die Zwänge der Konvention. Doch was bleibt, wenn man sich alles gegönnt hat? Mozart hat zu dieser Fragestellung eine Musik geschrieben, die, entgegen der Bezeichnung Dramma giocoso (komische Oper), nicht durchgehend heiter ist. Der Held ist ein Bariton und kein Tenor; das Werk beginnt in Moll und schaut harmonisch schon weit ins 19. und 20. Jahrhundert voraus, mit polyrhythmischen Einschüben, für Mozarts Zeit ungewöhnlichen Modulationen und (Eigen-)Zitaten.

Am Theater Bremen entwirft Tatjana Gürbaca ihren Don Giovanni schon rein optisch als schrägen Vogel. Birger Radde, bleich geschminkt und mit wirrem Haar, wirkt mal wie der Aufreißer aus der Gothic-Dorfdisco, dann wieder scheint er mit pinkfarbenen Strümpfen aus der Rocky-Horror-Show oder mit blutrotem Fellmantel einem Vampirfilm entkommen zu sein. Um diesen anarchischen Adeligen schart sich das in überwiegend dunkle Farben gekleidete Ensemble (Kostüme: Silke Willrett). Man trifft sich irgendwo im Nirgendwo, und Don Giovanni zerstört gleich mal die Ordnung, indem er den regierenden Komtur (Loren Lang) erdolcht.

Zwischen Loyalität und Distanzierung

Der ist der Vater von Donna Anna (ein überwältigendes Debüt mit dichtem Sopran vor allem in den Brusttönen: Mima Millo). Die konnte sich Don Giovannis nur knapp erwehren, weiß aber nicht, dass der Wüstling ihren Vater getötet hat. Sie begibt sich mit ihrem Verlobten Don Ottavio (Hyojong Kim mit wie immer beinahe überirdisch leuchtendem Tenor) auf einen Rachefeldzug, während Donna Elvira (durchweg sicher, klar, alle Emotionen auslotend: Sopran Patricia Andress) dem Verführer gleichzeitig hinterweint und ihn verflucht. Dieser nimmt derweil sein nächstes Opfer ins Visier: Das Bauernmädchen Zerlina (Sopran KaEun Kim), das mit Masetto (Bass Stephen Clark) Hochzeit feiern will und von dem rabiaten Charmebolzen so angezogen wie abgestoßen ist. Der hat in seinem Diener Leporello (Bass Christoph Heinrich) einen Helfer, der zwischen Loyalität und Distanzierung schwankt. Ein „Herz aus Stein“ attestiert er seinem Herrn, doch dessen Hemmungslosigkeit elektrisiert ihn auch.

Diese Widersprüchlichkeiten arbeitet Gürbaca deutlich heraus. Da wird sich angeschmiegt und weggestoßen, zusammengestanden und auseinandergestoben. Solidarisch ist man vor allem mit sich selbst. Mittendrin Don Giovanni als fleischgewordene Projektionsfläche, Birger Radde und Christoph Heinrich bilden ein infernalisches Duo, manchmal überdrehen sie allerdings, dann kippt die Inszenierung kurzzeitig ins Alberne. Auch die Kohlköpfe des Bühnenbilds gehören in diese Kategorie. Sie bleiben ein Rätsel, dessen Auflösung im Programmheft („wüster Gottesacker“) eher esoterisch klingt.

Doch zurück zu Radde und Heinrich: Beide bewältigen ihre Partien mit Bravour. Radde muss als Don Giovanni auf eine große Arie verzichten, hat gleichwohl eine ganze Menge zu singen, was er mit voll tönendem Bariton erledigt. Heinrich glänzt unter anderem in der Registerarie „Madamina, il catalogo è questo“. Tatjana Gürbaca geht ein hohes Tempo, das im ersten Akt in der als Orgie-mit-Koks ausgelebten Bauernhochzeit gipfelt. Dort sind für einen Augenblick irgendwie alle Don Giovanni, bevor das (schlechte) Gewissen zuschlägt und die Bestrafung des Lüstlings beschlossen wird. Der zweite Akt ist dann ungleich gruseliger angelegt, mit einer Hauptfigur, die vor den Augen des Publikum körperlich zerfällt: Maßlosigkeit bis in den Tod. Die Bremer Philharmoniker unter Leitung von Hartmut Keil begleiten solide, manchmal hätte es etwas mehr Inspiration und Spannungsreichtum sein können.