Prinzessin Bean (Mitte) und ihre Kompagnons Elfo (rechts) und Luci (links). (Netflix)

Elfo ist genervt: In seiner Heimat Elfenwald sind alle dauerglücklich. Sie singen sogar während der Arbeit, bei der sie Süßigkeiten herstellen. Elfo aber will raus in die weite Welt. Dorthin, wo es den Leuten auch mal hundsmiserabel geht. Er flieht und landet über Umwege im Gefolge von Bean, der Prinzessin des Königreichs Traumland.

Sie verkörpert genau das, wonach Elfo sich gesehnt hat: Bean geht es oft schlecht, weil sie zu viel trinkt, und sie kriegt noch öfter Ärger, weil sie sich statt einen Prinzen zu heiraten lieber in gefährliche Abenteuer stürzt. „Disenchantment“ heißt die neue Serie des Simpsons-Machers Matt Groening, die Netflix ab Freitag, 17. August, im Stream anbietet.

Der Titel, der auf Deutsch „Entzauberung“ bedeutet, ist Programm: Groening nimmt kitschige Märchen, einsame Prinzessinnen und heldenhafte Ritter auf die Schippe. Anders als bei seinen vorherigen Produktionen wie Simpsons oder Futurama erzählt „Disenchantment“ eine zusammenhängende Geschichte, die in zehn Folgen aufgeteilt ist. Deren Dauer liegt zwischen 27 und 35 Minuten, was teilweise für eine kurzweilige Zeichentrickserie recht lang geraten ist.

Dämon Luci stört

Dass „Disenchantment“ in einem ähnlichen Kosmos spielt wie seine Vorgängerserien, wird schon optisch deutlich: Traumlands Bewohner könnten in Springfield oder Neu New York umherwandeln, ohne groß aufzufallen. Auch die Charaktere rund um Elfo und Bean erinnern sehr an Homer, Bender und Co. Störend kommt der Dämon Luci daher, dessen zynische Kommentare etwas gewollt ausfallen.

Insgesamt ist der Humor böse und teils sehr brutal, aber überwiegend gelungen. Für das dankbare Mittelalter-Setting absehbare Gags, die unter anderem auf den im Adel verbreiteten Inzest oder der heilende Allmacht von Blutegeln zielen, wechseln mit vollkommen absurden Momenten. So stellt sich etwa eine in letzter Sekunde von singenden Walrossen niedergemetzelte Armee von Orks im Nachhinein als loyalster Verbündeter Traumlands aus.

Mutige, weil neue Wege beschreitet „Disenchantment“ nicht. Dafür orientiert sie sich viel zu sehr an ihren offensichtlichen Vorbildern. Nur wenig gelungen ist das Konzept, eine langgezogene Handlung in mehreren Teilen zu erzählen. Kürzere, voneinander unabhängige Folgen hätten sich wesentlich mehr geeignet. Dennoch ist die Serie ein würdiger Zugang in Groenings Gesamtwerk. Sie unterhält über weite Strecken und überzeugt vor allem dank ihrer schrägen Witze und skurrilen Figuren.