Den acht norwegischen Bands, die es geschafft haben, von einer Jury ausgewählt zu werden, um das Gastland der diesjährigen Jazzahead zu repräsentieren, standen, so erklärte der künstlerische Leiter der Messe, Uli Beckerhoff, 95 Bewerbungen gegenüber. Damit dürfte sich ein Großteil der norwegischen Jazzszene für die halbstündigen Showcase-Auftritte beworben haben.

Inwieweit mit den ausgewählten Bands, die abwechselnd in der Messehalle 7 und im Schlachthof auftraten, die gesamte Bandbreite der aktuellen norwegischen Jazzauffassung abgebildet werden konnte, ist kaum zu entscheiden. Gewiss stellten die acht Formationen aber eine große Auswahl höchst unterschiedlicher stilistischer Ideen dar. Die reichten vom eher konventionell orientieren Modern Jazz über lustvoll in Free-Bereiche ausbrechende Gruppen, der Leidenschaft zu Gospel und Soul mit afrikanischen Bezügen bis zu radikalem Hardrock-Jazz. Dabei wurde keineswegs die Neigung norwegischer Jazzmusiker zu folkloristischen Einwürfen mit direktem Bezug zu nordischen Motiven und darüber hinaus zu weltmusikalischen Ideen außer Acht gelassen.

Den Anfang bei der Norwegian Night machte der Schlagzeuger Thomas Strønen mit seinem stark kammermusikalisch ausgerichteten Quintett (Geige, Cello, Kontrabass, Piano), das seine naturnahen Sounds häufig mit repetitiven Momenten versah, zwischendurch rhythmische Floskeln (bis hin zu ungefähren arabischen Metren) einstreute und auch deutliche Kontakte zu Spielpraktiken der zeitgenössischen Musik herstellte. Mit dem Kontrabassisten Ole Morten Vågan, der schon vor drei Jahren bei der Jazzahead als Leiter des Trondheim Jazz Orchestra überzeugende Ideen vorstellte, und dem Geiger Håkon Aase besitzt die Band überdies zwei überzeugende Solisten. Dennoch wirkte das Set der Band, die den Namen Time Is A Blind Guide trägt, insgesamt ein wenig verhalten.

Das galt in keiner Weise für das Septett von Karl Seglem, das vor sichtbarer Spielfreude, zupackendem Drive und feinem Gespür für dynamische Steigerungen nur so sprühte. Der Saxofonist Seglem ist bereits mehrfach im Sendesaal zu erleben gewesen, bläst auch das archaische Ziegenhorn und hat mit Helga Myhr und Håkon Høgemo Spezialisten auf der Hardangerfiedel in seiner Gruppe, die phasenweise eine hoch intensive rhythmische Dramatik einbrachten, und damit das Spiel mit der Natur abgelauschten Sounds, elektronischen und akustischen Klängen immens nach vorne trieben. Ein mitreißender Auftritt.

Lust am Experiment

In eine völlig andere Richtung bewegt sich die zehnköpfige Gruppe Skadedyr, die – nach anfänglichen Soundproblemen – ihre große Stärke, nämlich das Verspielt-Kreative, eindrucksvoll zeigte. Skadedyr ist, wenn man so will, kunterbunt besetzt, lebt von der Power, die die beiden Schlagzeuger plus Bass entfalten. Über dieser Basis traten hübsch im Wechsel mal Akkordeon, mal Violine, mal E-Gitarre, mal Piano, mal verfremdete Stimme oder die beiden Bläser in den Vordergrund. Viel Lust am Experiment zeichnet die Band aus. Genauso eine ähnliche Begeisterung für witzige Passagen. Dazu zählte nicht nur das Stück, in dem plötzlich alle zu Maultrommeln griffen und zirpende, sich überlagernde und zuletzt doch zum gemeinsamen Klang findende Sounds in den Saal zauberten.

In eine ganz ähnliche Richtung geht auch der Akkordeonist Frode Haltli mit seiner ebenfalls zehnköpfigen Band Avant Folk, wenn auch das Experiment hier nicht so sehr im Vordergrund steht wie bei Skadedyr. Haltli betont stärker die Nähe zu konventionellen Jazz-Phrasen, lässt überdies gerne Klanglandschaften mit folkloristischem Hintergrund entstehen, die auch schon einmal in vage Nähe zur Countrymusik geraten können. Ein wenig störend wirkte dabei die übergroße Dominanz des Akkordeons in den Stücken, die der Bandkopf Frode Haltli auch geschrieben hat. Zum Ende des Abends folgte schließlich noch ein Kracher in knallrot. In roten Glitzerkleidern traten nämlich Gitarristin Hedvig Mollestad und Ellen Brekken (Bass) auf, während Trommler Ivar Loe Bjørnstad zumindest einen roten Schlips trug. Das Trio inszenierte einen Vulkanausbruch zwischen Jazzparaphrasen und Hardrock-Wut: Ein Wachmacher zu später Stunde!