Nach sieben Jahren ohne neues Album dürfen sich die Fans von Max Herre gleich auf zwei besondere Events freuen. Anfang November erscheint mit "Athen" das vierte Soloalbum des Berliner Rappers, am 7. März 2020 kommt Max Herre dann auch mit der gleichnamigen Tour nach Bremen. Ab 20 Uhr gastiert der 46-Jährige, dessen beiden Alben "Max Herre" (2004) und "Hallo Welt!" (2012) jeweils Gold-Status erreichten, im Metropol Theater in Bremen. Karten für das Konzert in Bremen sind ab Freitag, 27. September, bei Eventim erhältlich. Der Vorverkauf startet um 11 Uhr. (sei)