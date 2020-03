Eva Fischer-Hausdorf und Kunsthallen-­Direktor Christoph Grunenberg sind mit der „Ikonen“-Ausstellung ­für den Art-Kuratorenpreis nominiert. Für ­„Ikonen“ haben sie hochkarätige Kunst aus neun Jahrhunderten zusammen­getragen. (Bettina Conradi)

Fast ein halbes Jahr war die Ausstellung „Ikonen. Was wir Menschen anbeten“ in der Bremer Kunsthalle zu sehen. Am vergangenen Sonntag ist die Ausstellung zu Ende gegangen. Nun zieht die Kunsthalle Bilanz – und sieht die eigenen Erwartungen übertroffen. Nach Angaben der Ausrichter haben mehr als 100 000 Menschen die Schau besucht. Eine höhere Besucherzahl habe man zuletzt vor sechs Jahren mit der Picasso-Ausstellung „Sylvette, Sylvette, Sylvette“ verzeichnet, teilt die Kunsthalle mit.

Für die „Ikonen“-Ausstellung wurde erstmals das komplette Haus leer geräumt und auf insgesamt 4500 Quadratmetern jeweils nur ein Werk in jedem der 60 Räume präsentiert. Für seine Schau hatte das Museum Werke großer Meister aus aller Welt entliehen, darunter Exponate von Vincent van Gogh, Wassily Kandinsky, Kasimir Malewitsch, Piet Mondrian, Mark Rothko, Andy Warhol, Marcel Duchamp und Jeff Koons. Die beiden Kuratoren der „Ikonen“-Ausstellung, Eva Fischer-Hausdorf und Kunsthallen-Direktor Christoph Grunenberg, sind – auch das wurde an diesem Dienstag bekannt – für ihr Ausstellungskonzept für den Art-Kuratorenpreis 2019 nominiert, der am 23. April in Köln vergeben wird.

Konzept kam gut beim jüngeren Publikum an

Der Bilanz der Kunsthalle zufolge kam das Konzept insbesondere beim jüngeren Publikum sehr gut an. Sowohl bei jungen Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen habe man eine vergleichsweise hohe Resonanz erzielen können. Mit einem Durchschnittsalter von 51 Jahren seien die Besucher jünger gewesen als bei vorherigen Ausstellungen.

Aufgrund der hohen Besucherzahlen habe man die Öffnungszeiten an den beiden letzten Ausstellungswochenenden um täglich zwei Stunden verlängert. 35 Prozent aller Gäste haben der Kunsthalle Bremen zufolge Führungen gebucht oder einen Audioguide geliehen. Zufrieden zeigen sich die Veranstalter auch mit der Vermittlungsarbeit. Im Rahmen der Aktion „Zeit für ein Meisterwerk“ konnten sich die Besucher jeweils eine Stunde lang einem bestimmten Werk nähern.

Mehr zum Thema Leihgaben aus aller Welt ab Samstag zu sehen Bremer Kunsthalle zeigt Ikonen-Ausstellung Die Kunsthalle Bremen zeigt ab dem 19. Oktober die Ausstellung „Ikonen – was wir Menschen anbeten“. ... mehr »

Die Kunsthalle Bremen hat zudem die Besucher der Ausstellung nach ihren persönlichen Ikonen gefragt. Neben Freunden und Familien seien viele Musiker unter den insgesamt 4000 Nennungen gewesen. Dominierende Namen im Bereich Musik waren der Auswertung zufolge David Bowie, Johann Sebastian Bach, die Beatles und Freddie Mercury. Im Bereich Kunst seien Vincent van Gogh, Frida Kahlo und die Mona Lisa besonders häufig als persönliche Ikonen genannt worden.

In verschiedenen Formaten hatte sich die Schau zudem modernen Ikonen gewidmet – und dabei insbesondere die digitalen Medien thematisiert. Ein Podiumsgespräch über die Arbeit von Influencern in sozialen Netzwerken war ausverkauft. Zudem vermeldet die Kunsthalle eine gute Resonanz auf die Ausstellung bei Instagram.

Derzeit ist die Kunsthalle geschlossen. Das Haus wird für die Rückkehr der eigenen Sammlung aus dem Guggenheim-Museum in Bilbao vorbereitet. Am 21. März ist das Museum wieder geöffnet.