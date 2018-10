Popmusiker Joris empfand seine Auszeit als wichtig. Doch jetzt will er erst einmal keine längere Pause einlegen. (Klaus Sahm)

Mit „Herz über Kopf“ wird Joris 2015 zum Senkrechtstarter, danach drückt er die Pausetaste. Jetzt legt der 28-jährige Popsänger, der bürgerlich Joris Ramon Buchholz heißt, mit seinem zweiten Album nach. „Schrei es raus“ kam Anfang Oktober auf den Markt.

Die Platte ist rockiger, progressiver, lauter als ihr Vorgänger. Der Songwriter aus dem ostwestfälischen Vlotho will mehr Haltung zeigen. Mehr von sich erzählen, seinen Sorgen, seinen Unsicherheiten. „Für mich ist es manchmal schwer, diese Gleichzeitigkeit der Dinge auszuhalten.“

In der gefühlvollen Abschlussballade „In all den Augen“ singt Joris darüber, aus der U-Bahn zu steigen, auf den Bildschirmen in der Station von hunderten Terror-Toten zu lesen und gleichzeitig lachend die beste Freundin zu begrüßen. „Das ist manchmal schwer für mich in Worte zu fassen, denn diese Situationen sind für mich nur sehr schwer aushaltbar.“

Für Weltoffenheit und Toleranz

Schon der Titel des Albums gibt die Richtung vor, die der Musiker mit seiner neuen Musik anschlagen will – mehr Haltung zu zeigen. „Es ist wichtig rauszuschreien, dass wir alle zusammengehören. Egal, wie verschieden wir sind. Egal, wie bunt wir sind. Wir gehören zusammen. Es ist auch wichtig, vor Problemen nicht die Augen zu verschließen, sondern sie beim Namen zu nennen und zu versuchen, sie gemeinsam in den Griff zu bekommen.“

Joris ruft dazu in seinen Konzerten auf, war privat beim Chemnitzer Konzert gegen Rechts und diskutiert in seinem Umfeld viel über Politik. Jeder müsse seinen Beitrag für eine offene Gesellschaft leisten – eben auch Künstler. „Ich will niemanden dazu bringen, etwas Bestimmtes zu wählen“, erklärt er. „Wir Künstler haben aber die Möglichkeit, auf der Bühne für Weltoffenheit und Toleranz einzustehen.“

Die Leidenschaft für Musik wurde Joris unter den Tannenbaum gelegt. Im Alter von fünf Jahren schenkten ihm seine Eltern zu Weihnachten ein Schlagzeug: „Da hab ich das erste Mal geweint vor Glück, das weiß ich noch. Das ist bis heute das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen habe“, erzählte er einmal. 2015 landete der in Stuhr geborene Songwriter dann seinen ersten großen Hit.

Der eingängige Popsong „Herz über Kopf“ und sein Debütalbum „Hoffnungslos hoffnungsvoll“ bringen ihm drei „Echos“ und Gold-Status sowie 300 ­absolvierte Konzerte. Sein Stil: grüblerischer, bittersüßer, gefühlvoller Deutschpop, mal laut und kratzig, mal zerbrechlich und sanft. Doch auf dem Höhepunkt schaltet Joris einen Gang zurück. „So richtig proaktiv habe ich mich dazu nicht entschlossen. Es kam irgendwann der Rat aus meinem Umfeld, nach zweieinhalb Jahren unterwegs sein einen kurzen Schnitt zu machen.“

Der Musiker fährt allein nach Italien und mietet danach mit Freunden ein Landhaus in Spanien. Er feiert viel und setzt diese Energie auch in Songs um. „Das neue Album ist allgemein sehr viel progressiver mit viel mehr energetischen Momenten. Aber trotzdem gibt es weiter die etwas introvertierteren Songwriter-Momente.“ Neben „In all den Augen“ sind das vor allem die Ballade „Unerreichbar weit“ und die Single „Glück auf“.

Nach der Promo-Reise für „Schrei es raus“ geht es für Joris auf Hallen-Tour, die ihn auch nach Bremen führt. Eine längere Pause will er danach nicht mehr einlegen. „Es ist jetzt erst einmal genug Pausetaste gewesen. Ich war damals drei Jahre lang nur unterwegs und hatte nur Weihnachten eine kleine Pause. Insofern war die Auszeit eine wichtige Sache. Aber ich bin ehrlich gesagt viel zu verrückt darauf, diese Sachen als Musiker zu machen, als danach wieder eine Pause einzulegen.“

Joris ist im Rahmen seiner „Schrei es raus“-Tour am Sonnabend, 3. November, ab 20 Uhr im Pier 2 zu Gast. Den Support übernimmt Kelvin ­Jones.

Zur Sache

Abitur, Hochschule der populären Künste, Popakademie Mannheim, alles schön der Reihe nach – Joris‘ Vita klingt eher nach deutschen Tugenden als nach dem typischen Werdegang eines Rockstars. Und doch rockt es ­gehörig auf seinem zweiten Album. Zum einen, weil man oft die E-Gitarre hört. Vor ­allem aber, weil Joris sich den Albumtitel wirklich zu Herzen nimmt: „Schrei es raus“! Schreien können natürlich viele Sänger, doch was Joris zu einem besonderen Musiker macht, ist die Fähigkeit, sich mit seiner Reibeisenstimme über das Ohr direkt ins Gefühlszentrum zu fräsen. Joris‘ Stimme verleiht selbst den Stücken einen Hauch von Rock ‘n‘ Roll, die völlig ohne verzerrte Gitarren auskommen.

Was aus seinem Hals kommt, kann kein anderes Instrument erreichen. Heiser und gefühlvoll zugleich: Die Anziehungskraft des scheinbar Widersprüchlichen prägte bereits das Debüt von Joris: Die Single „Herz über Kopf“ aus dem Album „Hoffnungslos hoffnungsvoll“ (2015) wurde zum Instant-Hit, weil sie den ewigen Kampf zwischen Vernunft und Emotion mit einer einprägsamen Melodie auf den Punkt brachte. Den gleichen Charme verströmen viele Tracks auf „Schrei es raus“. So ertönt im Uptempo-­Ohrwurm „Signal“ aus dem Wissen um die Vergänglichkeit aller Dinge der Appell, das ­Leben in vollen Zügen zu genießen. Das Carpe Diem klingt im zeitgemäßen Pop so: „Ja, an irgendeinem Tag wird es enden, aber an allen anderen nicht, haben vergessen wie viel ­Leben uns bleibt.“ Optimistisch und kraftvoll ertönt der Opener „Kommt schon gut“, der mit dem Chor-Weckruf „Hey!“ den Befehl zum Lauschen gibt. Genau zuzuhören lohnt sich auch, weil ­Joris nicht nur ein Händchen für Noten, sondern auch für die richtigen Worte hat.

„Ich geb‘ das Zweifeln auf. Zukunftsmusik ohne Einsortieren“: Das klingt nach einem Lebensmotto, ­umschreibt aber wohl auch Joris‘ Herangehensweise an das gelungene Zweitalbum. Gelassen geht es weiter mit dem Stück „Du“, das als Liebeserklärung an das Leben gemeint ist und mit seinen Bläsern fast schon fröhlich swingt. Der Titel-Track ist langsam und kraftvoll ­zugleich. Dynamisch wechseln sich epische, aber auch Rockhymnen („Magneten“, „Das sind wir“) ab mit modernem Deutsch-Pop („Glück auf“, „In Zeitlupe“). Auch Balladen hat Joris drauf, das demons­triert er am Klavier mit „Unerreichbar weit“, aber auch mit der Folk-Nummer „Feuerwesen“ und der minimalistischen Melancholie im finalen Track „In all den Augen“. Der Song endet mit den Zeilen: „Ich glaube an das ­Leben, doch bin ich ehrlich, habe ich trotzdem Angst vor dem Tod. Doch ich bin jetzt.“