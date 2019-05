Das Cover der LP "War Pur War", die Kapielski 1987 gemeinsam mit dem Komponisten Frieder Butzmann veröffentlichte, zeigt eine Installation des Künstlers: einen Pantoffel mit Vampirgebiss.

„Nie wieder trockene Füße!“, steht unter einer einfachen, blau kolorierten Strichzeichnung, die ein bisschen so aussieht, als hätte ein Kind sie gemalt. Sie zeigt die selbst illustrierte Erfindung des Berliner Künstlers Thomas Kapielski: einen Wassertank, dessen Schläuche direkt zu seinen Schuhen führen. Wie praktisch.

Die Zeichnung ist eine Kopie aus dem Original-Katalog „Bau Griff ran, schmeiß weg!“ und Teil der Ein-Raum-Ausstellung „Kapielskis Buch-, Flach- und Krachwaren“ in der Weserburg. Sie zeigt eine Auswahl an publizierten Werken des heute 67-jährigen Künstlers. Darunter sind vor allem Bücher und Kataloge, aber auch Videos und Hörstücke. Wie Kuratorin Bettina Brach sagt, stammen etwa 90 Prozent der ausgestellten Stücke aus dem Sammlungsbestand der Weserburg. „Wir verfolgen seine Arbeit schon länger“, sagt die Kuratorin.

Der studierte Philosoph, Philologe und Geograph ist eine Art Allrounder: Er schreibt Bücher und Theaterstücke, fotografiert und zeichnet, ist Musiker, Schausteller, Objektkünstler und Dozent. Seine Bücher sind zumeist autobiografisch und enthalten Gedanken über sich sich und die Welt. Kapielskis Musik ist avantgardistisch-experimentell – ein elektronischer Mix aus gesprochenem Wort und Alltagsgeräuschen.

Aphorismen und Kalauer

Charakteristisch für Kapielskis Werk ist das Absurd-Komische, oft schon Alberne. 2010 wurde er dafür mit dem Preis der Literaturhäuser ausgezeichnet, 2011 erhielt er den Literaturpreis für grotesken Humor, 2016 den Sondermann-Preis für Komische Kunst.

Der Berliner ist ebenso bekannt für Aphorismen („Ein Tag ohne Bier ist wie ein Tag ohne Wein“) wie für Kalauer („Je dickens, destojewski!“). Häufig dreht sich seine Kunst dabei um philosophische Alltagsbetrachtungen oder darum, Kunst und Kunstbetrieb selbst zu reflektieren. So kann man in der Weserburg unter anderem ein Reclam-Heft bestaunen, das er zu einem Käse umgestaltet hat, oder einer Tonaufnahme lauschen, in der sich Kapielski in Endlosschleife selbst lobt.

Plakat zur Ausstellung: Kapielskis Buch-, Flach- und Krachwaren in der Weserburg. (Kapielski)

Fast 19 Seiten ist die Auflistung all seiner Werke und Ausstellungen lang. In der Weserburg erwartet Besucher deshalb ein vergleichsweise kleiner Teil seines Werkes, darunter CDs und Schallplatten wie „Kuschelrotz“ des „Original Oberkreuzberger Nasenflötenorchersters“, dem Kapielski angehört, oder die Edition „Zum Hafthaken“ von 1989: Sie umfasst verschiedene Originalfotos aus Kapielskis Vergangenheit, auf deren Vorderseite der Künstler Hafthaken – wie man sie zum Aufhängen von Handtüchern benutzt – geklebt hat. Auf der Rückseite wiederum finden sich mit Schreibmaschine geschriebene Texte über den Sinn und Unsinn seiner Kunst.

Auch seine Bücher, die in der Weserburg fast vollständig ausgestellt sind, enthalten oft Fotos von Kapielski: Blumenkübel-Arrangements, Autoaufkleber, das kleinste Reisebüro der Welt oder auch Steh- und Deckenlampen in jeglicher Form.

Mittlerweile sind Thomas Kapielskis Kunstwerke bei Sammlern sehr beliebt – und deshalb in ganz Europa verstreut. „Unser Ziel ist es, unsere Sammlung irgendwann zu komplettieren“, sagt Kuratorin Brach.

Besonders gerne wüsste das Museum eine ebenfalls bei sich ausgestellte Leihgabe in seinem Besitz: Beim „Gesamtluftwerk“ handelt es sich, wie der Name schon verrät, um eine aufblasbare Version des Kapielski-Gesamtwerkes. Inklusive Luftpumpe.

Weitere Informationen

Die Kabinettausstellung „Kapielskis Buch-, Flach- und Krachwaren“ im Zentrum für Künsterpublikation der Weserburg eröffnet am Donnerstagabend um 19:00 Uhr in Anwesenheit des Künstlers und kann bis zum 1. September besucht werden.