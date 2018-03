Die Aura des unbeugsamen Stars umgibt Phillip Boa immer noch, auch bei seinem Auftritt im Bremer Schlachthof. (Lars Fischer)

Richtig weg war er nie, aber viele Jahre lang stagnierte die Karriere von Phillip Boa. Sein Voodooclub spielte in kleinen Clubs, seine immer noch ambitionierten Platten konnten nicht mehr so wie zuvor überzeugen. Nun hat der streitbare Musiker, der lange als das Enfant terrible der deutschen Musiklandschaft galt, den Hebel offenbar erfolgreich umgelegt.

Der Schlachthof ist bei seinem Konzert fast bis auf den letzten Platz gefüllt, und das Publikum macht beim Feiern der Songs zwischen alt und neu kaum einen Unterschied. Wobei es gar nicht allzu viel Neues zu hören gibt. Von seinem Studiowerk „Fresco“ von 2016, sein stärkstes Album in diesem Jahrtausend, spielt er nur zwei Titel, denn auf dieser Tour steht eindeutig die vor 25 Jahren erschienene CD „Boaphenia“ im Mittelpunkt.

Als sie erschien, war Phillip Boa auf dem Zenit seines Erfolgs. Er hatte mit „Love On Sale“ einen Hit in England und mit Tony Visconti den Produzenten der wichtigsten David-Bowie-Alben an seiner Seite. Mit ihm perfektionierte er einen Sound, den er in den acht Jahren zuvor immer klarer definiert hatte.

Reibung zwischen den Extremen

Damals wie heute ist Boa ein Meister der Konfrontation, die er mittlerweile aber aufs Musikalische beschränkt. Seine Songs leben von der Reibung zwischen den Extremen: sein Sprechgesang gegen eine liebliche Frauenstimme (früher Pia Lunds, heute Vanessa Anne Redds, die auch im Vorprogramm spielt), schmeichelnde Popmelodien gegen treibend verdichtete Rhythmusstrukturen, elektronische Klangflächen gegen harsche Gitarrenrock-Sequenzen.

Das alles verbunden mit einem Klangdesign, das der Künstler selber zu Recht als zeitlos lobt. Insofern ist auch das nicht komplett weg zu diskutierende Nostalgie-Moment seiner Aufführung erfrischend nebensächlich. Was Phillip Boa außerdem geblieben ist, ist die Aura des unbeugsamen Stars.

Ist er auch im zwischenmenschlichen Umgang ruhiger und unkomplizierter geworden, zeigt sich auf der Bühne noch immer eine Figur, die grundsätzlich anders ist als all die Kumpeltypen oder Intellektuellen, die gewöhnlich deutschen Indiebands vorstehen. Er hat eine herausfordernde Gestik, man könnte es den „Boa-Move“ nennen, sein Publikum anzustacheln: irgendwie immer ein bisschen unzufrieden mit der gezeigten Reaktion und gleichzeitig darüber verstört.

Nicht ganz frei von Irritationen

Vielleicht meint er sich selbst mit dem „Hyperactive Cracker“, von dem er singt? Auch der Auftritt im Schlachthof ist nicht ganz frei von Irritationen: Es dauert zwei, drei Songs, bis sich Boa auf der Bühne wohlzufühlen scheint, ein renitenter Fan zu seinen Füßen nervt ihn spürbar, und die Fotografen lässt er trotz anderer Ansage kurz vorm Auftritt aus der ersten Reihe verbannen.

Dann aber spielt sich der Wahl-Malteser mit seiner vielfach umformierten Band Stück für Stück in Bestform. Neben mehr als der Hälfte der „Boaphenia“-Songs – darunter das noch immer fantastische „Fiesta“ – bekommt er all seine Hits in dem Programm unter und geht in den Zugaben mit „I Dedicate My Soul To You“ und „Diana“ zurück zu den Anfangstagen inmitten der 1980er-Jahre.

Damals habe er völlige künstlerische Freiheit gespürt, sagt Phillip Boa heute. Später rieb er sich in Kämpfen mit der Musikindustrie auf. Noch später wanderte er aus und schuf sich seine eigene Welt. All das vereint sich in einem kosmopolitischen Gesamtwerk, dessen Einzigartigkeit der Künstler nun wieder zum Strahlen erweckt.