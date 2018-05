Wo bleiben die Kunden? Emily Mortimer als Florence Green. (dpa)

Bremen. Hardborough ist ein verschlafenes Städtchen an der englischen Ostküste, hier ist die Klassengesellschaft Ende der 1950er-Jahre noch in Ordnung. Das heißt: Alles hört auf das Kommando von Violet Gamart, sehr reich, durch und durch Upper Class. Trotzdem entschließt sich die junge Witwe Florence Green, die aus London hergezogen ist, in dem Ort einen Buchladen im „Old House“ zu eröffnen.

Ausgerechnet dort, wo Violet Gamart ein Kunst- und Kulturzentrum etablieren möchte und das auch gnadenlos durchzusetzen droht. Florence dagegen möchte „gute Bücher“ verkaufen, was auch bedeutet, dass sie außer Klassikern die Moderne nach Hardborough bringt: Ray Bradburys „Fahrenheit 451“ beispielsweise oder, very shocking, Vladimir Nabokovs „Lolita“.

Die englische Schriftstellerin Penelope Fitzgerald veröffentlichte diese Geschichte 1978 unter dem schlichten Titel „The Book­shop“ (Der Buchladen) und beschreibt darin das Aufeinanderprallen verkrusteter gesellschaftlicher Strukturen mit liberalen Tendenzen Ende der 1950er-/Anfang der 1960er-Jahre.

Die katalanische Regisseurin Isabel Coixet hat aus dem Roman nun den Film „Der Buchladen der Florence Green“ gemacht, der am Donnerstag in den Kinos anläuft, und der mit Emily Mortimer in der Hauptrolle, Patricia Clarkson als ihrer Widersacherin und Bill Nighy als väterlichem Freund der Buchhändlerin exquisit besetzt ist. Isabel Coixet will ganz viel. Sie will einen Film über die Liebe zu freigeistigem Denken machen und die Doppelzüngigkeit der konservativen Provinz entlarven, aber sie stolpert vor allem visuell in genau die Biederkeitsfalle, die das Buch kritisiert. Der Film ist derart gemächlich inszeniert, dass er 110 Minuten vor allem vor sich hin plätschert, und die Ausstattung ist so pittoresk, als stamme sie aus einem Online-Versandshop für typisch britische Produkte. Das Ensemble ist unterfordert. Vor allem die wandlungsfähige Patricia Clarkson als Violet Gamart darf nur vordergründig fies sein, mit einer Miene wie festbetoniert und schmalen, stets verächtlich zusammengekniffenen tomatenroten Lippen. Ein echter Schneewittchenschreck.

Emily Mortimer als Florence Green dagegen ist vor allem darauf abonniert, melancholisch zu gucken angesichts der Intrige, die gegen sie gesponnen wird und die sie schließlich wieder aus Hardborough vertreibt.

Mutig und beharrlich sei sie, heißt es immer wieder im Film; doch das wird eher behauptet, als dass es auch zu sehen wäre.

Nur in den zwei Szenen mit Bill Nighy als eigenbrötlerischem Mr. Brundish blitzt das auf, was aus dem Film hätte werden können, wenn Coixet weniger auf Märchenklischees und mehr auf Realismus gesetzt hätte. Mr. Brundish ist ein ebensolcher Bücherwurm wie Florence Green, auch er ist ein Außenseiter: intelligent, neugierig, einfühlsam, Aphorismen zugeneigt. Die beiden trinken Tee, freunden sich an, auf einmal ist da emotionale Tiefe. Doch das bleiben wenige Momente in „Der Buchladen der Florence Green“, der schnell wieder zurückkehrt in seinen Rosamunde-Pilcher-Modus.