Die Stadtbibliothek Bremen ist ein Ort, an dem sich Gesellschaft abbildet. (Frank Thomas Koch)

Denkt man an Geographie, denkt man an Erdkundeunterricht, an Klimazonen oder Kontinentalplatten. Doch was vielen nicht klar ist: Auch die Human- und Sozialgeographie gehört dazu, die sich mit der Beziehung von Mensch und Raum beschäftigt. In diesem Bereich forscht Melike Peterson. Sie ist Postdoktorandin in der Arbeitsgruppe Stadtgeographie und beschäftigt sich mit Begegnungsorten in der Stadt, insbesondere mit Bibliotheken.

Mehr zum Thema 50 Jahre Uni Bremen: Rolf Drechsler Ohne Fehl und Tadel Herzschrittmacher, Autobremsen, ja sogar Handys müssen fehlerlos sein, um ihren Zweck zu erfüllen. Rolf Drechsler ist Informatiker und forscht daran, wie man die ... mehr »

Was macht einen guten Begegnungsort aus? Peterson sagt, er sollte zugänglich sein, sowohl physisch als auch psychisch, einladend für alle sozialen Schichten und kommerzfrei, also ohne Gegenleistung nutzbar. Kriterien, die Bibliotheken in der Regel erfüllen. „Die Gründe für einen Bibliotheksbesuch sind sehr divers“, sagt Peterson. Neben der klassischen Medienausleihe gehe es für viele Besucherinnen und Besucher nämlich um mehr: um die Bibliothek als Drittort, um einen Internetanschluss oder einen Platz zum Lernen, um einen Treffpunkt oder einfach um einen warmen Ort zum Verweilen. So ermöglichten die Bibliotheken gesellschaftliche Teilhabe, zumindest normalerweise. Derzeit sind sie auf die reine Medienausgabe beschränkt. Für diejenigen, die auf sie als Drittort angewiesen sind, entfällt ihre Funktion. „Im schlimmsten Fall verschärft das soziale Ungleichheiten“, sagt Peterson.

Sie wird weiterhin zu Bibliotheken forschen und wirft ihren Blick dabei auch ins Ausland. Dort gebe es interessante Konzepte, um Stadträume zu gestalten. Das „Dokk1“ im dänischen Aarhus beispielsweise, ein Mehrzweckgebäude mit Spielplätzen, Konzertsaal und, na klar, Multimediabibliothek. Genau solche Schnittstellen brauche eine vielfältige Gesellschaft, sagt Peterson. „Sonst kommt man aus seiner sozialen Blase nicht mehr heraus.“