So launig waren die 90er-Jahre: Carl (Charlie Sheen) und James (Emilio Estevez) sind Müllmänner. Ihren Job erledigen sie (nach)lässig, weil sie ein Lebenstraum eint: Sie wollen einen Surfshop eröffnen. Zunächst indes droht ihnen Ungemach, weil ein Mann, mit dem sie in Streit geraten, am nächsten Tag tot in einer Mülltonne aufgefunden wird. So schlimm wird der Luftgewehrschuss, den Carl auf den Hintern des Typen abgegeben hat, doch nicht gewesen sein! Zu seiner Entlastung fahndet das verhaltensauffällige Duo nach dem Mörder. Estevez, der Regie führte und das Drehbuch schrieb, hält wacker die Balance zwischen Action und Komik.

Weitere Informationen

Men at Work.

98 Minuten. Label: justbridge movies.