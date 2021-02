Bremen. Ein weißer Tisch, in dessen Mitte ein helles Spotlight strahlt und in dessen Zentrum wiederum eine kleine Eichel thront. Die perfekte Eichel, wenn man der Künstlerin Zhenhong Song glaubt. Ganze zwölf solcher perfekten Eicheln hat sie gesammelt und an Freunde verschenkt. Die Reaktionen auf „Das Geschenk“, so auch der Titel ihrer Arbeit, hat sie als Tonzusammenhänge eingefangen, die sie wiederum von unterschiedlichen Musikern interpretieren ließ. Das Ergebnis ist eine Klanginstallation, die fast schon etwas Meditatives hat und die sich der Besucher anhören kann, während er selbst dieses kleine, vermeintlich unwichtige und gewöhnliche Geschenk betrachtet.

Zhenhong Songs Arbeit ist eine von insgesamt 19 Positionen, die unter dem Titel „Shunted Sculptures Fleeting Words“ (etwa: rangierte Skulpturen, schwebende Worte) in der diesjährigen Meisterschüler-Ausstellung der Hochschule für Künste Bremen (HfK) in der Weserburg stehen, aufgrund des Lockdowns aber nicht zugänglich sind. Wieder eine Ausstellung, die niemand sieht? Noch besteht Hoffnung: Bis zum 7. März bleiben die Arbeiten im Museum.

Die Ausstellungen der Meisterschüler und Meisterschülerinnen der HfK Bremen findet seit 2011 jährlich in der Weserburg statt. In diesem Jahr waren mit 19 Künstlern und Künstlerinnen so viele daran beteiligt wie noch nie. Das zeigt sich auch in der Bandbreite der ausgestellten Kunst, die Malerei ebenso umfasst wie Installationen, Video- und Klangkunst, Fotografie, Performance und mehr. Kuratiert wurde die Schau von Alejandro Perdomo Daniels. Und auch in diesem Jahr wurde im Rahmen der Ausstellung wieder der Karin-Hollweg-Preis verliehen (siehe nebenstehenden Artikel).

Hannes Deters zeigt mit „Abraum“ die einzige fotografische Arbeit der Ausstellung. Ihn interessiert vor allem das Verhältnis von Mensch und Umwelt und die Umgestaltung der Landschaft durch menschliche Eingriffe in Folge des Abbaus von Bodenschätzen in Mitteleuropa. Modernisierung der Welt und Vernichtung von Ökosystemen vereinen sich in Deters Fotografien, die zum Teil sogar von einer gewissen Ironie geprägt sind. Wenn er zwei Menschen auf einer Aussichtsplattform ablichtet zum Beispiel, die jedoch nicht auf eine schöne Landschaft blicken, sondern auf eine Einöde und ein rauchendes Kraftwerk.

Ein echter Hingucker ist die Arbeit „The role of sports in times of climate change“ des Künstlerinnen-Duos Ariane Litmeyer und Anna-Lena Völker. Sie haben in leuchtenden Farben quasi einen ganzen Sportplatz in die Weserburg gebaut, allerdings mit Sportgeräten, die weitestgehend ihrer Funktion beraubt wurden. Die Künstlerinnen spielen mit dem Thema der permanenten körperlichen Selbstoptimierung, die unsere Gesellschaft prägt. Nur: Mit Gewichten aus Plüsch und Tischtennisbällen aus Keramik lässt es sich nicht sehr effektiv trainieren.

Jukebox, Delmenhorst und ein Riss

Felix Luczak hat mit „Firebird“ eine alte Jukebox mit 99 eigenen Coverdesigns und Audiomaterial bestückt, die der Besucher – wie das bei einer Jukebox eben so ist – durch den Einwurf einer Münze entdecken kann. Thomas Keiser widmet sich in seiner Multimedia-Installation seinem Geburtsort Delmenhorst. Außerdem in der Ausstellung vertreten sind die Künstler Esther Adam, Alex Beriault, Alexander Esch van Dettum, Zainab Haidary, Maria Karpushina, Vincent Kück, Lisa Sinan Mrozinski, Ghaku Okazaki, Julija Paškevičiūtė, Daniela Reina Téllez und Virgil B/G Taylor.

Aber Moment, das fehlt noch jemand. Das liegt wohl daran, dass man die kleinen Dinge – wie auch Eicheln zum Beispiel – leicht übersieht. Und die Arbeit „Gradwanderung“ von Jessica Ammann muss man tatsächlich eine Weile suchen. Ammann rückt in ihrem Schaffen die Auseinandersetzung mit dem Raum, in dem ihre Kunst gezeigt wird und dessen Geschichte in den Mittelpunkt. So auch in der Weserburg. „Gradwanderung“ ist nicht mehr, als ein langer, sehr schmaler Riss, den Ammann unter Fabschichten an einer Wand entdeckt und wieder freigelegt hat. Worauf sie damit anspielt? Auf den Sanierungsbedarf des Museums natürlich und auf die Frage, welchen Stellenwert Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft haben.

Unter www.weserburg.de gibt es einen Videorundgang durch die Ausstellung zu sehen.