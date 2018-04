In seinem Film „Streetscapes [Dialogue]“, der 2017 auf der Berlinale Premiere feierte, erzählt Heinz Emigholz seine Autobiografie anhand von Architektur. (Filmgalerie 451)

Heinz Emigholz: Weil die Erzählungen, die mich interessieren, da nicht vorkommen. So sehr langweilt es mich nun aber auch nicht, ich drehe ja seit einer Weile selbst wieder ab und an Spielfilme.

Ich war 14, als das System Film für mich zusammengebrochen ist. Ich habe den ganzen Quatsch, den ich da gesehen habe, plötzlich nicht mehr geglaubt.

Schauen Sie sich den deutschen Spielfilm doch mal an. Das ist doch nichts. Es ist furchtbar, dass seit Jahrzehnten zwei langweilige Kommissare dem deutschen Volk die Welt erklären müssen. Die immer gleichen Ermittler-Charaktere lösen in den hinterletzten Dörfern irgendwelche großen Kriminalfälle. Da kommen in 90 Minuten so viele Leichen vor wie im ganzen Leben nicht. Und die Deutschen halten das für großes Kino. Ich erzähle lieber anders.

Ja, ich bin 1991 pleite gegangen, weil ein Spielfilm von mir gefloppt ist. Und da habe ich gedacht: In Zukunft lasse ich die teuren Schauspieler einfach weg und mache Gebäude zu meinen Hauptfiguren. Das war natürlich billiger, und Räume fand ich immer schon faszinierend.

Ich liebe es, Formen abzubilden. Ich sehe meine Aufgabe darin, dreidimensionale Räume auf eine zweidimensionale Bildfläche ins Kino zu bringen. Inzwischen sind daraus 80 Filme geworden.

Na überall! Architektur ist eine Sprache. Jemand, der baut, drückt sich sprachlich aus und kehrt sein Innerstes nach außen. Architektur klingt natürlich immer gleich so nach Spezialgebiet. In Wirklichkeit ist das aber ein super-populäres, menschliches Medium. Jeder lebt in irgendwelchen Häusern oder Wohnungen und hat eine Beziehung dazu. Räume sind vielleicht das Menschheitsthema überhaupt – von der Höhle bis zum Einfamilienhaus.

So eine Treppe ist ja eine sehr menschliche Sache. Ihre Stufen sind nur so hoch, dass wir sie nehmen können. Sie sind fantastische Objekte, weil sie durch ihre Stufen den Raum auffächern. Sie eröffnen immer wieder neue Blickwinkel. Treppen haben etwas Philosophisches. Es geht gar nicht anders, ich muss sie immer wieder filmen.

Das finde ich nicht. Aber ich lehne diesen Erzähler und Vermittler ab, der im traditionellen Dokumentarfilm zwischen Gebäude und Zuschauer steht. Personen, die in Filmen alles erklären, sind völlig überflüssig. Man muss dem Publikum nicht alles vorkauen und es träge machen. Meine Zuschauer müssen mitarbeiten. Zurücklehnen ist bei mir nicht. Sie müssen die Architektur schon selbst erleben.

Nein, die Zuschauer werden doch heutzutage kaum noch ernst genommen. Mich nerven diese ganzen Idiotenfilme, die ihr Publikum maßlos unterfordern. Diese Blockbuster sind so schnell geschnitten, dass genaues Hinschauen fast unmöglich ist. Ein Film kann doch aber so viel mehr leisten als dieses Husch-Husch.

Ich will Filme machen, die man sich mehrfach anschauen muss. Meine Bilder sind komplex, es gibt viel zu sehen. Ich mache diese ewige Vereinfachung von allem nicht mit.

Ich habe mit einem Trauma-Spezialisten ein Gespräch über mein Leben und meine Arbeit geführt und das in Gebäuden in Uruguay und Berlin verfilmt, zu denen ich eine Verbindung habe. Ich habe die Räume eher unbewusst zugeordnet. Ich schreibe ja keine Drehbücher. Ich brauche so ein Die-Sonne-scheint-und-nun-stehen-wir-in-einem-dunklem-Raum-Blabla nicht.

Das ist ein unmittelbares Gefühl. Ich reagiere allergisch auf Räume, wenn ich sie betrete – das kann positiv oder negativ sein. Und dann filme ich, was ich sehe. Manchmal sagen Leute, meine Bilder seien schief. Das ist natürlich großer Quatsch. Es sind einfach festgezurrte Blicke auf die Gebäude.

Ja, ich suche sie nicht, sie springen mir entgegen. Die Leute fragen mich oft, ob mir die Ideen nicht mal ausgehen. Tun sie nicht. Ich sitze ja nicht zuhause rum, sondern betrete ständig neue Räume. Ich habe so viele Ideen, dass ein Leben nicht ausreicht.

Zur Person

Heinz Emigholz

ist Filmemacher. Er wurde in Achim geboren. Bis 2013 war er Professor für Experimentelle Filmgestaltung an der Universität der Künste Berlin. Er stellte zahlreiche Filme auf der Berlinale vor.