Michael Myers sorgt auch 40 Jahre nach seinem ersten Kinoauftritt noch für Angst und Schrecken. (dpa)

Er ist einfach nicht totzukriegen. Egal, wie oft er vom Dach fällt, erschossen, erstochen, geköpft oder sonst wie vermeintlich umgebracht wird, Michael Myers steht immer wieder auf. Und das seit nunmehr 40 Jahren. 1978 sorgte er erstmals auf den Kinoleinwänden für Angst und Schrecken. Nun treibt der Mann mit der Maske erneut sein Unwesen, in einem neuen Teil der „Halloween“-Reihe.

Wobei Reihe es eigentlich nicht richtig trifft, denn die mittlerweile elf „Halloween“-Filme erzählen keinesfalls eine chronologische Geschichte. Ein kurzer Exkurs: 1978. In John Carpenters „Halloween - die Nacht des Grauens“ tötet der erst sechsjährige Michael Myers im Örtchen Haddonfield zuerst seine Schwester, bevor er einige Jahre später, mit 21, fröhlich weiter mordet. Jamie Lee Curtis spielte die Rolle der Laurie Strode, des einzigen Opfers Myers, das entkommen konnte, und sicherte sich damit Kultstatus – und eine Paraderolle, in die sie im Laufe ihrer Karriere noch häufiger schlüpfen sollte.

Der drei Jahre später erschienene „Halloween II – Das Grauen kehrt zurück“ setzt genau dort an, wo der erste Film endete. Weil der Suspense-Slasher-Horror so erfolgreich war, wollte man eine Serie daraus machen, die auch ohne Myers auskommt. Da dieser Versuch mit „Halloween III“ (1982) allerdings kläglich scheiterte, holte man Myers im vierten Teil zurück. In den Teilen vier bis sechs (1989 bis 1995) durfte dieser also wieder wortlos durch die Gegend schleichen und das Messer schwingen. Doch so richtig für Furore sorgte die Reihe nicht mehr.

Wachsende Fangemeinde

1998, zum 20. Geburtstag von „Halloween“, verhalf man der Story mit „Halloween: H20“ noch einmal zu neuem Aufwind, was wohl auch an der Rückkehr von Jamie Lee Curtis als Laurie lag. Außerdem ignorierte der Film alles, was nach „Halloween II“ passierte und setzt genau dort an, nur 20 Jahre später. Weil das funktionierte, schob man 2002 den wiederum eher mäßigen „Halloween: Resurrection“ hinterher. Doch auch das sollte es noch nicht gewesen sein: 2007 und 2009 wagte sich Rob Zombie an eine Neuverfilmung der ersten beiden Teile, was erneut zu einer wachsenden „Halloween“-Fangemeinde führte.

Und worum geht es dieses Mal? Der Regisseur und Drehbuchautor David Gordon Green ignoriert alle Filme, die nach John Carpenters Auftakt folgten und zollt dem Film von 1978 mehrfach Tribut. „Halloween“ beginnt in einer Anstalt, in der Myers (Nick Castle) seit mittlerweile 40 Jahren festgehalten wird. Zwei Journalisten wollen seine Geschichte erzählen und versuchen, ihn zum Reden zu bringen, indem sie ihm seine Maske mitbringen. Doch Myers schweigt. In Haddonfield sind er und all die Morde, die er begangen hat, schon fast in Vergessenheit geraten. Nur eine denkt Tag und Nacht an nichts anderes: Laurie Strode (Curtis). Sie hat ihr ganzes Leben damit verbracht, sich auf einen erneuten Myers-Angriff vorzubereiten, mit Schieß- und Kampftraining sowie einem Haus, das einem Bunker gleicht. Strode führt ein Leben in Angst und gleichzeitiger Angriffsstellung. Ihre Tochter Karen (Judy Greer), deren ganze Kindheit von der Myers-Besessenheit ihrer Mutter geprägt war, beschränkt den Kontakt mittlerweile auf ein Minimum. Lediglich Enkelin Allyson (Andi Matichak) steht noch zu ihrer Großmutter, auch wenn diese etwas merkwürdig ist.

Und dann passiert, was passieren muss: Während eines Gefangenentransports in eine neue Einrichtung gelingt Myers die Flucht – ausgerechnet an Halloween! Wie genau das trotz Ketten und Dauerbewachung gelingt, bleibt ein Geheimnis – genauso wie die Antwort auf die Frage, wie Myers es stets schafft, sich trotz klobiger Stahlkappen-Botten unbemerkt anzuschleichen. Aber egal. All das sind Dinge, die sich ein guter Horrorfilm, insbesondere die Fortsetzung eines echten Kult-Schockers, erlauben darf. Logik ist hier zweitrangig, solange die Filmemacher sonst einen guten Job machen. Und das haben sie in diesem Fall allemal.

Dies liegt zum einen an der großartigen Jamie Lee Curtis, die mittlerweile einfach die einzig logische Besetzung für die Rolle der Laurie Strode ist, aber auch an der stilistischen Nähe, die sich der Film zum Original bewahrt. Green versucht nur in Ansätzen, den Film ins Heute zu holen. Fernab von Effekthascherei bleibt er dem Stil von 1978 atmosphärisch größtenteils treu, gibt Myers Zeit zum ausgiebigen Umherwandern und Morden – und unterlegt all das mit Carpenters wohlbekannten Klavierklängen, ohne die „Halloween“ einfach nicht „Halloween“ wäre. Dabei fließt natürlich auch viel Blut (FSK 16), genauso vieles überlässt Green aber auch der Fantasie des Zuschauers. Fans der Horrorreihe werden außerdem einige szenische Anleihen von damals entdecken, die Spaß machen und hier und da auch mal zum Schmunzeln anregen.

Für „Halloween“-Liebhaber ist dieser neueste Streich auf jeden Fall ein Muss. Und am Ende bekommt Jamie Lee Curtis als ergraute aber toughe Laurie Strode dann auch die Chance, auf die sie 40 Jahre lang gewartet hat: Sie steht Myers gegenüber, bestens vorbereitet, um ihm endgültig den Garaus zu machen und endlich ein angstfreies Leben zu führen. Ob es ihr gelingt, oder ob Fans auf weitere Teile hoffen können? Das wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten.

Weitere Informationen

„Halloween“ läuft am Donnerstag in den deutschen Kinos an. Das Cinemaxx Bremen zeigt am Mittwoch, 24. Oktober, 20.15 Uhr, außerdem „Halloween“ von 1978 in OmU.