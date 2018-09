Michel Ryeson hat den Wettbewerb für sich entschieden. Das Foto zeigt ihn beim Halbfinale auf der Breminale 2018. (Max Hartmann)

Beim Finale des Band-Wettbewerbs „Live in Bremen“ hat sich am Sonnabend Michel Ryeson gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Als einziger Solo-Künstler an diesem Abend überzeugte er im Kulturzentrum Schlachthof mit seinem Mix aus Folk und Singer-Songwriter-Pop – eingespielt mit Gitarre und Loopstation. Durch den Gewinn erhält der Bremer einen Wertgutschein für Musikequipment, einen Auftritt im Kulturzentrum Lagerhaus, Support-Shows und Coachings in verschiedenen Musikbereichen.

Auf den ­Folgeplätzen landeten die Hardcore-Formation Rising Insane aus Hude, die Bremer Indie-Rock-Band Boranbay, die Psychedelic-Surf-Pop-Combo Paloma and the Matches sowie die Postrock-Gruppe Ivanca. Die fünfköpfige Jury des Wettbewerbs wurde durch Jan Spading, Ex-Musiker der Band Soulmate, sowie David Jürgens, ehemaliger Sänger der Band Paulsrekorder, die 2007 den Wettbewerb gewann, ergänzt.

Der Contest wird alle zwei Jahre ausgetragen.