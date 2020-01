Hoch erhobenen Hauptes: Milchbäuerin Inga sagt der Genossenschaft den Kampf an. (VERLEIH)

Bremen. So karg wie die Landschaft im Norden Islands ist das Leben von Reynir und Ingibjörk, die alle Inga nennen. Sie sind Milchviehhalter, doch ihr Hof wirft kaum genug ab, damit sie die Schulden abbezahlen können. Das Leben scheint das Paar zu erdrücken: Die beiden schuften rund um die Uhr, ihre Gespräche drehen sich um das Wohlergehen von Kuh „Nummer 236“ und darum, wann der Besamer bestellt werden muss. Urlaub haben sie sich zuletzt vor drei Jahren leisten können.

Dann verunglückt Reynir (Hinrik Ólafsson) mit seinem Lkw, und Inga (Arndis Hrönn Egilsdóttir) lernt, dass ihr Ehemann offenbar bewusst in den Tod gefahren ist. Reynir scheint den Druck der Bauernkooperative, bei der das Paar seit Jahrzehnten Mitglied ist, nicht mehr ausgehalten zu haben. Und Inga beginnt den „Milchkrieg in Dalsmynni“. Das ist der Titel des Films von Regisseur Grímur Hákonarson, der die Tonlage der Geschichte gut beschreibt: Erzählt wird ein Sozialdrama mit manchmal leicht komödiantischem, dann wieder latent aggressivem Unterton.

Hauptdarstellerin Arndis Hrönn Egilsdóttir ist der herbe Star der Produktion und als Schwester von Frances McDormand in „Three Billboards Outside Ebbing Missouri“ oder ihrer Landsfrau Halldóra Geirharðsdóttir in „Gegen den Strom“ angelegt. Bei allen dreien führt ein einschneidendes Erlebnis dazu, dass sie sich gegen Ungerechtigkeit auflehnen und dadurch erkennen, wie stark sie eigentlich sind. Und dass sie nicht allein sind.

Inga zieht gegen die Kooperative zu Felde, die ihre Mitglieder schikaniert und bedroht; als Demonstration der Macht fährt dann gerne mal ein Handlanger des Vorsitzenden im schwarzen SUV vor und macht Ansagen. Inga lässt sich davon nicht einschüchtern, in einem Eintrag auf Facebook enthüllt sie die mafiösen Strukturen. Ihr Ehemann, so hat sie zuvor erfahren, wurde von dem sich jovial gebenden Vorsitzenden gezwungen, als Spitzel zu arbeiten und alle zu melden, die nicht bei der Kooperative, sondern woanders kaufen. Als Gegenleistung durfte das Paar seinen unrentablen Hof behalten.

Der Film spielt nicht nur in einer unwirtlichen Landschaft, Kameramann Mart Taniel hat das Geschehen passend dazu in glasklar ausgeleuchteten, hart geschnittenen, oft statischen Einstellungen eingefangen. „Milchkrieg in Dalsmynni“ erlaubt sich trotz der durchaus emotionalen Geschichte kein Pathos, denn Regisseur Grímur Hákonarson reißt einige übergeordnete Themen geschickt zwischen den Zeilen an. Es geht um moderne Agrarpolitik und deren Mantra, immer mehr und mehr zu produzieren. Es geht um die ursprünglich positive Idee einer Kooperative, die sich durch Selbstgerechtigkeit und Machtmissbrauch in eine gefürchtete Zwangsgemeinschaft verwandelt – das Gegenteil von gut ist bekanntlich gut gemeint.

Wenn man den Bogen ganz weit spannen will, handelt der Film sogar von Protektionismus contra Globalisierung. Ganz bestimmt ist er das Porträt einer Frau, die sich endlich Unabhängigkeit gönnt. Ob sie dadurch auch ihr Glück findet, lässt der Film offen.

Der Film ist ab dem 9. Januar im Cinema Ostertor zu sehen.