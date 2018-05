Initiand und Stationsvorstand in Personalunion: Mirko Borscht, überdies noch Regieberserker und gründlicher Denker, im Inneren des hölzernen Missionsgebäudes. (Jörg Landsberg)

Bremen. Düstere Perkussion bei stupendem Sommerwetter, Segensgesten durch den Intendanten, obskure Initationsrituale – und eine begehbare Bühne in Kirchengestalt. Mit beträchtlichem Schauwert und einer guten Portion Mysterium hat am Montagabend das für sechs Wochen anberaumte Spektakel "Aufstieg und Fall der Station Neu-Blumenthal" seinen Anfang genommen, ein verheißungsvolles Projekt des Theaters Bremen. Auf dem Blumenthaler Marktplatz, der das beglaubigende, öffentlichkeitswirksame Szenario für die geplante Mixtur aus Performance, Schauspiel und Installation abgibt, schließen die Akteure an das vor zwei Jahren im Stadtteil veranstaltete "Auswärtsspiel: Blumenthal" an, das den kulturell partiell abgehängten Stadtteil im höheren Bremer Norden schon einmal erfreulich dynamisierte, wenn nicht gar reanimierte.

Als "kulturkoloniale Besetzung" bezeichnen die Theatermacher um Regisseur Mirko Borscht und Dramaturgin Natalie Driemeyer die Heimsuchung des Marktplatzes, der für die Dauer der theatralen Intervention um ein zumal unter Kindern beliebtes Gebäude verstärkt worden ist: eine von Elisa Limberg geschaffene windschiefe Holzkirche mit pittoreskem Türmchen und farbenfrohen Fenstern, die freilich zu blickdicht sind, als dass sie Einblicke in das numinose Innere des Baus ermöglichen würden.

Derlei Diskretion arbeitet naturgemäß der Neugierde und der Spannung zu bei der das Festival eröffnenden Aufführung, deren planvolle Leerstellen in den kommenden Wochen sukzessiv mit Inhalten und Interaktionen gefüllt werden sollen. Durch Darbietungen von Schauspielern und Tänzern der Bremer Bühne, vor allem aber durch deren künstlerisch gepimpten Dialog mit Blumenthalern und deren Nordbremer Anrainern. "Kolonisieren – Kultivieren – Motivieren" hat Borscht, seines Zeichens Stationsleiter Neu-Blumenthal und als solcher im Besitz einer Lizenz zum Übernachten im hölzernen Sakralbau, als dreifaltige Maxime für seine begrenzte Amtszeit ausgegeben. Und in wirkungsästhetischer Absicht noch diese gesellschaftliche Absicht mitgeteilt: „Jetzt ist es geradezu notwendig, dass man soziale Brennpunkte nicht über Kultur belehrt und hübsch unterhält, sondern dass die Kultur eine belebende Wirkung ausübt und der Brennpunktzusammenhang dem Kulturbetrieb etwas zurückgibt, was er so dringend brauchen kann."

Tatsächlich ist die Unterhaltung an diesem Abend alles andere als gefällig, und belehrende Background-Infos werden nicht plakativ gestreut, sondern man muss sie zusammensuchen in diesem offenen Kunstwerk am öffentlichen Schauplatz. Immerhin dies haben sich Borscht und seine Mitstreiter vorab entlocken lassen: dass der Namensgeber jener Kapitän-Dallmann-Straße, die sich magistral durch Blumenthal zieht, bei jedem Programmpunkt mitgedacht werden sollte: Lokalheros Eduard Dallmann, 1830 an der Unterweser geboren und 1896 unweit des Blumenthaler Marktplatzes gestorben, gilt nicht nur als maßgeblicher Polarforscher, sondern überdies als Prototyp des Kolonialherrn: Anno 1884 war Dallmann gemeinsam mit dem Forschungsreisenden Otto Finsch an der Nordküste der südpazifischen Insel Neuguinea gelandet, wo sie – in Vorbereitung der offiziellen Aneignung wenige Jahre später – prompt die deutsche Flagge hissten. Nicht von ungefähr sind ein Kapitän und ein Steuermann unter den Statisten.

Eine Flagge kommt auch bei der Inbesitznahme des Markplatzes durch die Theatergaukler zum Einsatz. Eines Platzes, an dem die Kolonisator-Dallmann-Straße beginnt. Das wunderbar bis wunderlich doppelbödige Spiel beginnt mit der Segnung dreier Emissäre aus dem Mutterland der designierten Kolonie – Borscht sowie die Akteure Farhad Taghizade und Irene Kleinschmidt – durch Intendant Michael Börgerding, der seine Beine in einen Regiestuhl gezwängt hat. Die Mission beginnt. Sie lässt ihre Protagonisten nicht unverändert: Zuerst betreten sie ein Podest. Ihnen werden die Augen verbunden, derweil die Fahne aufsteigt. Hernach werden sie in das hölzerne Stationsgebäude geleitet, aus dem bald finstere Trommeln und gutturale Laute dringen. Drinnen wandeln sich die Akteure in einem an Theaterschminke reichen Initiationsritual, das Borscht das Haupthaar kostet, Taghizade eine andere Augenfarbe einträgt – und Kleinschmidt mit Fragekärtchen für autochthone Zaungäste zurückkehren lässt, die der Erforschung landeskundlicher Gebräuche dienen. In den nächsten Wochen wird die sympathisch ergebnisoffene Versuchsanordnung in mannigfachen Spielvarianten weisen, inwieweit das kolonisierte Ding Mensch bleiben oder werden kann.

Sekundärtugenden der Auswärtsspieler blitzen bereits beim Auftakt auf. Als Sekundärtexte empfehlen sich Texte Frantz Fanons, Heiner Müllers Kolonialdrama "Der Auftrag" – und die Geschichte von Christoph Schlingensiefs "Church of Fear".

Weitere Informationen

Blumenthaler Marktplatz. Bis 16. Juni.

Wochenaktuelles Programm unter www.theaterbremen.de. YouTube zeigt unter "Station Neu-Blumenthal" einen Live-Stream.