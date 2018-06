Tobias Krejtschis Bilderbuch "Ein roter Schuh" handelt von einem Jungen im Kriegsgebiet. (Christina Kuhaupt)

An einem windschiefen Stacheldrahtzaun hängt ein roter Schuh. Etwas zerfleddert und abgenutzt, von einem Kind, vielleicht zehn oder zwölf Jahre alt. Dahinter: graue Ruinen, eine Gestalt, die sich entfernt. Der rote Schuh gehört Kenan. Er wurde auf dem Weg zum Basketballspiel von einer Granate verletzt und ist nun auf dem Weg ins Krankenhaus.

Das Bild mit dem Schuh stammt nicht aus der Kamera eines Kriegsfotografen, sondern aus dem Pinsel von Tobias Krejtschi. Er hat das Bilderbuch „Ein roter Schuh“ illustriert und Kenans Welt erschaffen. Eine Geschichte, die in einem Kriegsgebiet irgendwo auf der Welt spielt. Krejtschi sprach am Dienstag bei einem Werkstattgespräch im Bremer Kulturhaus Kubo über den Umgang mit Krieg und Flucht in diesem Buch.

Kinder mit schwierigen Themen nicht alleine lassen

„In meiner Arbeit geht es mir darum, Kinder nicht allein zu lassen mit den wichtigen Bildern und Themen, die ja auch zu ihrer Welt gehören und die sie jeden Tag über ihre Mitmenschen und über die Medien mitbekommen“, erklärt Krejtschi. „Wir dürfen unsere Kinder nicht in Watte packen, wir sollten ihnen lieber die Probleme und Widersprüche unserer Welt erklären und mit ihnen zusammen darüber nachdenken.“ Tobias Krejtschis Bilder sollen der Raum sein, in dem das passiert. „Wir Erwachsenen müssen aber dabei helfen. Die Bilder und Geschichten können Kinder auch ängstigen oder überfordern, wenn wir sie damit allein lassen“, so der Illustrator.

Auch Krejtschi selbst lässt die Leser und Leserinnen nicht allein. Er arbeitet nicht nur als Illustrator, sondern auch als Dozent, gibt Lesungen, Workshops und Seminare. Ein quirliger Mann Ende dreißig, der in seinem Beruf einen Auftrag sieht. Von Hamburg aus reist er durch das ganze Land und redet über seine Bilder und die Themen dahinter.

Was würdest du tun?

„In einem meiner Bücher geht es um Würde. Ich bekam eine Anfrage von einer Klassenlehrerin – in der Klasse gab es Fälle von Mobbing. Ich sprach mit den Kindern über die Bilder im Buch, hinter denen immer die Frage steht: Was würdest du tun? Würdest du dem Obdachlosen dein Handy leihen? Würdest du eingreifen, wenn andere Kinder dem Jungen seine Jeans klauen? Die Schüler hatten Zeit, sich mit dem Thema Würde auseinanderzusetzen. Und haben dadurch auch reflektiert, was sie selbst in ihrem Alltag tun“, erzählt Tobias Krejtschi. Doch seine Bilder sind keine Lehrmaterialien. Sie erzählen poetisch Geschichten, wecken Empathie, sind lebendig, lassen farbige Figuren entstehen.

So wie in seinem neuen Projekt, einem Buch mit dem Titel „Meine Mutter, die Fee“. Darin geht es um ein Mädchen, dessen Mutter sich immer mehr in eine eigene Welt zurückzieht. Das Thema Depression wird durch die märchenhaften Bilder zu einer tröstenden Geschichte. Durch das Buch können Erwachsene mit Kindern über das Thema sprechen. Es kann zu einer Brücke zwischen ihnen werden.

Was hat der rote Schuh mit mir zu tun?

„Themen wie Krieg, Krankheiten, oder soziale Ausgrenzung müssen wir Erwachsenen mit Kindern besprechen, statt sie zum Tabu zu erklären.“ Nur so würden aus Kindern Menschen, die einander verstehen und die mit Problemen umgehen können. „Ich will, dass sich die Kinder fragen: Was hat Kenan mit den roten Schuhen mit mir zu tun? Und dass sie verstehen, warum sich der Neue in der Klasse mit seiner Familie auf die Flucht begeben hat und wie sie mit ihm umgehen können.“

Das Ende der Geschichte mit dem kleinen Kenan bleibt übrigens offen. Wie bei so vielen Geschichten, die man aus der Tagesschau oder von Augenzeugen kennt. „Wenn ich die Kinder frage, wie die Geschichte wohl ausgeht, wünschen sich alle, dass Kenan wieder gesund wird. Das wünsche ich mir natürlich auch“, sagt Thomas Krejtschi. Und fügt an: „Doch die Realität sieht eben oft anders aus. Und das wissen auch die Kinder.“

Weitere Informationen

Alle Bücher mit Illustrationen von Tobias Krejtschi und weitere Infos gibt es auf seiner Homepage: www.tobiaskrejtschi.de.