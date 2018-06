Liedermacher und Kabarettist, Schauspieler und Autor: Rainald Grebe, Jahrgang 1971, ist vielfach talentiert. (picture alliance/dpa)

Bremen. Der Künstler betritt die Bühne in gewohnt exotischer Arbeitskleidung: in Jogginghose und mit Indianerschmuck. Weißes Hemd und saumselig gebundener Schlips spannen über einer Plauze, die der Schelm schon bald später sichtbar verkleinern wird, als er – wie beiläufig – eine entsprechende Kunststoffwölbung entfernt. Rainald Grebe, Godfather des Kokolores, gibt sich im – bestens besuchten – Theater am Goetheplatz die Ehre. Und spart eingangs nicht mit lokalpatriotisch korrekten Artigkeiten, als er das unmittelbare Ambiente des Hauses rühmt: "Euer Osterdorf [Ostertor, die Redaktion], das ist ja 20 Meter Kreuzberg hier."

Bashing oder Schmähung? Das weiß man bei Grebe nie so genau, weil der smarte Spaßmacher stets auf dem Grat zwischen eigentlicher und uneigentlicher Rede balanciert. Freilich nur in einer Hinsicht schwindelfrei; ohne fantastische Geschichten und intensive Improvisationsgabe wären seine aparten Auftritte allenfalls das halbe Vergnügen. Weil seine sardonischen Sottisen immer und überall jedem gelten können, geraten dem Zeremonienmeister des notorischen Nonsens auch und gerade verspätete Besucher – "Sitz! Platz!" – zu trefflichen Zielscheiben. Die eigene Kostümierung folgerichtig auch, als er das kernige Karl-Lagerfeld-Bonmot bemüht, wonach Jogginghosenträger die Kontrolle über ihr Leben verloren haben ("Recht hat er!").

Wabernder Wahnwitz

Als der 47-Jährige sein Bühnenprogramm "Das Elfenbeinkonzert" nach gut drei Stunden (20 Minuten Pause inbegriffen) unter enormen Beifallskundgebungen beendet hat, haben die Zuschauer zig Formen des Kontrollverlusts erlebt, die an keine Hosenform gebunden sind, dafür aber an die hohe Beobachtungsgabe dieses Chronisten des täglich wabernden Wahnwitzes. Weil Grebe ein hochmögender Pianoclown und ein begnadeter Stegreifsänger ist, wirkt seine Agenda zugleich abwechslungsreich und zusammengeschustert. Doch jene Leichtigkeit, die seine umjubelten Auftritte auszeichnet, ist gründlich erarbeitet. Umso staunenswerter, wie federnd er sie absolviert.

Unentscheidbar, letztlich auch unerheblich ist die Frage, wie es zum aktuellen Programm und dessen erhabenem Titel gekommen ist. Die offizielle Version, die Grebe zwar kolportiert, aber nur vordergründig beglaubigt, geht so: In Gestalt einer vormaligen Freundin habe ihn das Goethe-Institut gebeten, einen Volksmusik-Workshop im westafrikanischen Staat Elfenbeinküste zu geben. Nachdem er ivorischen Kids deutsches Liedgut wie „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ nahegebracht haben will, sei ihm der Aufenthalt zur Inspiration für eine Bühnenshow mit 21 Songs geworden.

Eine andere Version besagt, dass sich das sogenannte Elfenbeinkonzert auf jene Tasten bezieht, die Grebe mal peppig, mal schwelgerisch bedient. "Kleine Elefanten liegen auf dem Klavier", singt er zwischen der Präsentation täppischer Fußballroboter, einem Lob des Stadtmarketings ("Konstanz, die Stadt am H2O") und frappierenden Vergleichen ("Morgenland: Sesam öffne dich; Abendland: Schlüsseldienst").