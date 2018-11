Der Akteur Harald Krassnitzer ist zwar Salzburger, schätzt aber Wiener Schmäh. (Nina Bauer)

Herr Krassnitzer, sechs Tage nach Ihrem Auftritt in der Bremer Glocke gastieren dort Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl mit Charles Dickens‘ „Weihnachtsgeschichte“. Ist Darstellern von TV-Kommissaren in der Adventszeit besonders besinnlich zumute?

Harald Krassnitzer: Lassen Sie mich die feine Ironie Ihrer Frage variieren: Ist das Genre Krimi vielleicht in unserer Zeit das sozial engagierteste und menschlichste bis menschelnde TV-Format, das wir im Serienbereich haben? Somit kommen natürlich die Kommissar-Paare – und dieses mittlerweile in jedem „Tatort“ gegebene Doppelpack ist ganz wichtig – auch in der Beliebtheitsskala beim Publikum gut weg. Wir sind keine knallharten Super-Bullen, sondern Menschen, die sich im Team mögen und auch mal hakeln; mal voll daneben, mal echte Freunde. Wir fahnden nach dem Mörder, aber wir sehen auch das, was ihn dazu gemacht hat. Wir sind nicht nur beliebte Gäste der Theater, weil dem TV-Publikum vertraut, sondern vielleicht gerade für eine vorweihnachtliche Lesung recht gut gewählt. Denn um die, die im Schatten stehen, sollte es in dieser besinnlichen Zeit gehen.

Der Programmtitel spricht nicht nur verwöhnte Gaumen an – er ist ein treffendes Synonym für die Texte und Weisen, die wir zu Gehör bringen: Wiener Melange – das ist eine Mischung für alle Sinne: schäumende helle Oberfläche der Milch über kaffeedunkler Tiefe – mit Zucker oder Honig gewürzt zu einem bitter-süßen Gemenge. Diese atmosphärische Vielschichtigkeit macht auch das Werk der zu Wort und Klang kommenden Künstler aus. Ob nun Alfred Polgar, H.C. Artmann oder Helmut Qualtinger: Sie reihen sich zeitlich zwar nicht alle in die Zeit der Kaffeehausliteraten ein, wohl aber in deren Anspruch, den Ungeist ihrer Zeit hinter zeitgeistiger Verbrämung zu sehen. Sie waren und sind die Unbequemen, Ahnenden und Mahnenden, die – so tief der schwarze Anteil der Melange auch sein mag – die Freude an weißem Schaum dennoch nicht vergessen. Diese Mischung durchzieht den Abend auch musikalisch.

Das Wiener Kaffeehaus etablierte sich vor etwa 200 Jahren als zwangloser Hort für jeden, den das Schicksal in diesen Schmelztiegel des Vielvölkerreiches der Habsburger verschlagen hatte. Mit Ende des 19. Jahrhunderts und zunehmend in den 1920er-Jahren wurde diese Institution zusehends zum Zufluchts- und Treffpunkt kritischer Geister, die Menetekel an der Wand ahnten. Die eigentliche Antwort überlasse ich besser Stefan Zweig: „Das Wiener Kaffeehaus ist eine Art demokratischer, jedem für eine billige Schale Kaffee zugänglicher Klub, wo jeder Gast für diesen Obolus stundenlang sitzen, diskutieren, schreiben, Karten spielen, seine Post empfangen und vor allem eine unbegrenzte Zahl von Zeitungen und Zeitschriften konsumieren kann.“

Können wir statt sentimental emotional nehmen? Das würde Programm und Ensemble besser gerecht. Diese jungen temperamentvollen und kreativen Musiker halten das Erbe des Edelvolksmusikers Tobi Reisers wach. Ich schätze – nicht nur wegen der uns gemeinsamen Heimat Salzburg – die Bandbreite ihrer musikalischen Interpretationen. Traditionsbewusstsein mischen sie perfekt mit neuzeitlichen Schräglagen. Als ehemalige Mozarteum-Schüler haben sie die Wiener Klassik ebenso im Blut wie alte Volksweisen oder wildere Klänge eines Georg Kreisler. Für eine heitere bis besinnliche Reise durch die Geschichte des Wiener Kaffeehauses ist das die richtige Melange.

Ich muss die genannten Autoren aus der Schublade der Grantler und Polterer befreien. Sie beherrschten sicher beides – doch anders als Moser in seinen Filmen schrieben sie für eine gar nicht so humorige Wirklichkeit. Und sie nutzen alle Feinheiten der Sprache, um in dieser Zeit so lange wie möglich Stellung zu beziehen. Was die Kaffeehausliteraten und ihre geistigen Nachkommen zu dem machte, was sie wagten? Ich denke, die Zeit war und ist leider immer wieder ein harter Lehrmeister – ein guter und wichtiger, wenn er auf Menschen trifft, die ihre Vision von einem besseren Miteinander nicht verlieren. Menschen, die – welchen Glaubens auch immer – die weihnachtliche Botschaft in sich tragen.

Die fand statt, sobald ich begann, mich mit Literatur und Kunst generell zu beschäftigen. Als Nachkriegskind kam man, wenn auch leider nicht immer von den Erwachsenen unterstützt, nicht herum um die Neugierde auf all die Autoren, die auf der Liste der vom Hitler-Regime Verfemten standen. Wien geriet da natürlich als kulturelle Hochburg bald ganz oben auf meine innere Reiseliste. Später, als der Traum von den Brettern dieser Welt wuchs, war klar, wo es mich hinzog – wobei ich um meine Anfänge in Salzburg sehr froh bin.

Wir haben beide das Glück schöner Kindheitserinnerungen an Weihnachten. Doch die gespannte Erwartung auf das Fest, Präsente vom Weihnachtsmann, Gebäckduft und das Staunen vorm Weihnachtsbaum sind gar nicht so abhängig von landestypischen Ritualen. Bewahrt fürs Leben bleibt die geborgene und etwas geheimnisvolle Atmosphäre dieser Tage. Und die können meine Frau und ich eigentlich überall herbeizaubern – wo auch immer uns diese kurze Auszeit in Ruhe zusammenbringt. Die richtige Stimmung im Übrigen danken wir einander.

20 Jahre im Voraus das Leben bestimmen zu wollen, hieße – zumindest in meinem Alter – das Schicksal herauszufordern und die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln vor der Zeit abzuwürgen. Aber im Moment freue ich mich noch auf neue Fahndungserfolge – und als Krassnitzer wie als Moritz Eisner auf die muntere Zusammenarbeit mit Adele Neuhauser alias Bibi Fellner. Und zunächst auf eine gutgestimmte Wiener Melange in Bremen.

Zur Person

Harald Krassnitzer (58)

Schauspielausbildung an der Elisabethbühne in Salzburg. Engagements in Graz, Wien und Saarbrücken. Seit 1995 vorwiegend TV-Serien („Der Bergdoktor“, „Der Winzerkönig“), „Tatort“ seit 1999.