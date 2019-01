Jan Böhmermann bei seinem Konzert im Bremer Pier 2 - der heimliche Star des Abends war jedoch das Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld. (emsn/Christina Klinghagen)

"Gebt mir ein K-A-N-T-H-O-L-Z!", ruft Jan Böhmermann in Pelzmantel und Glitzerhose ins Mikrofon. Dabei spricht er jeden Buchstaben einzelnd aus. Die Menge antwortet lautstark: "Kantholz". Mit diesen Worten, kurz nach der Begrüßung mit "Hallo ihr Ficker!", hat das ausverkaufte Konzert von Jan Böhmermann und dem Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld am Mittwochabend im Pier 2 begonnen.

Neo Magazin Royale als musikalische Revue

Den Kantholz-Gag hat Böhmermann sich extra für Bremen aufgespart. Nicht ohne Grund. Er bezieht sich dabei auf den erst kürzlich vorgefallenen Angriff auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz, der laut AfD mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen wurde. Videoaufnahmen widerlegten diese Aussage später.

Die zweistündige Liveshow erinnert stark an Böhmermanns Sendung "Neo Magazine Royale", nur eben jetzt als Konzertformat, als musikalische Revue. Dem gebürtigen Bremer gelingt es an diesem Abend, Ironie und politische Texte mit guter Musik zu verbinden.

So widmet er etwa dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt ein eigenes Lied, das man bereits aus dem "Neo Magazin Royale" kennt. Mit den Zeilen "Wer schimpft gerne auf Moslems und schürt Angst vor Terroristen, wer hätte gerne Sonderrechte, nur für Polizisten?“, zeigt Böhmermann gekonnt, wie man Kritik ironisch in einem Song einbauen kann, der dazu noch gut ins Ohr geht.

Co-Autoren der Sendung haben ihren Auftritt

Einen Seitenhieb gab es an dem Abend außerdem für die SPD. Da sich die Partei nicht mehr für die Arbeiterklasse einsetzen würde, müsse man als Comedian eben eingreifen, so Böhermann. Kurz darauf stimmt er das Lied "Wir sind die Versandsoldaten" an, in dem er die prekären Arbeitsverhältnisse der Paketboden thematisiert.

Florentin Will und Giulia Becker, Co-Autoren des "Neo Magazin Royale", durften ebenfalls auftreten - natürlich mit Gesang. Vor allem Becker glänzte dabei mit ihrem Song "Verdammte Scheide". Sie rechnet dabei mit dem Alltagssexismus und der männderdominierten Welt ab.

Die Stars des Abends: die Musiker des Rundfunk Tanzorchesters

Doch die eigentlichen Stars des Abends sind ganz klar die Musiker des Rundfunk Tanzorchesters Ehrenfeld unter der Leitung von Albrecht Schrader und Lorenz Rhode. Immer wieder performen sie alleine auf der Bühne, so etwa den Song "Toxic" von Britney Spears, mit elektronischen Gesang. Das eigentliche Highlight ist jedoch die Vorstellung des Orchesters von Neo Magazin-Sprecher William Cohn. Jedes einzelne Orchestermitglied wird namentlich genannt, dabei wird eine Coverversion des Elektrosongs "Hymn" von Music Instructor aus den 1990er-Jahren gespielt, die besser als das Original ist. Insbesondere bei den einzelnen Solis, bemerkt man schnell, dass die Musiker hochkarätig spielen.

Mehr zum Thema "Mall of Fame" in der Lloydpassage Jan Böhmermann enthüllt Handabdrücke in Bremer Innenstadt Ehre für Jan Böhmermann: Der Satiriker aus Bremen-Nord hat am Mittwoch seine Handabdrücke in der ... mehr »

Keine One-Man-Show

Das Konzert war somit keinesfalls eine One-Man-Show mit Jan Böhmermann. Der Comedian überlies den Musikern und den Co-Autoren ihren Raum und hielt sich bei ihren Auftritten zurück. Er selbst zog sich in dieser Zeit um. Ob Glitzerhose, Kapuzenjacke oder im Max-Raabe-Outfit - die Outfits passten immer zu den Songs.

Zum Abschluss sang Böhmermann noch das Lied "Jemand stiehlt die Show" von Herman van Veen und beendete damit eine zweistündige Liveshow, die es in sich hatte. Sie war unterhaltsam, musikalisch und vor allem eines: politisch.