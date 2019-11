Der kanadisch-polnische Pianist Jan Lisiecki ist erst 24 Jahre alt und schon heute ein Weltstar mit meisterlichen Fähigkeiten. (Christoph Köstlin)

Bremen. Die Streicher sehen einander konzentriert an, den Bogen im Anschlag. Noch ist es still, kein Dirigent auf der Bühne. Mit einer energischen Geste setzen die Musiker ein. In wenigen Sekunden bauen sie eine bedrohliche Spannung auf, sieben Takte vom Piano ins fortissimo – leise bis sehr laut. Der Pianist nimmt den Impuls auf: Ein junger Wuschelkopf mit weißer Fliege, der in die Tasten greift: kraftvolle Oktaven, vertrackte Läufe. Seine dunkelblonden Locken zittern im Rhythmus der Musik.

„Mit jugendlichem Schwung“ lautete der Titel des Meisterkonzerts am Donnerstagabend in der Glocke. Es spielte der kanadisch-polnische Pianist Jan Lisiecki – 24 Jahre alt und schon heute ein Weltstar. Die Deutsche Grammophon nahm ihn im Alter von 15 Jahren unter Vertrag, er trat bereits mit den großen Orchestern wie den New Yorker Philharmonikern, der Staatskapelle Dresden und Londoner Sinfonieorchestern auf. Im großen Saal der Glocke begleitete ihn das Orpheus Chamber Orchester.

Ein Orchester ohne Dirigat

Das Orpheus ist nicht nur preisgekrönt und renommiert, es bricht auch mit der Konvention. Nachdem die Musiker bei Konzertbeginn Platz genommen haben, stimmen sie nicht wie gewohnt gemeinsam die Instrumente und warten auf den Dirigenten – sie fangen sofort an zu spielen. Noch ohne den Solisten bestreiten sie das erste Stück: „Shift, Change, Turn and Variations“, eine weitere Besonderheit des Abends. Es stammt nämlich nicht, wie so oft in der westlichen Musikgeschichte, von einem alten, weißen, toten Mann, sondern von Jessie Montgomery, einer 38-jährigen afroamerikanischen Komponistin.

Die Musiker starten mit einem Glissando, sie gleiten gemeinsam in einen Einklang, den sie wie einen Klangteppich halten. Einzelne Bläser brechen immer wieder aus der vollkommenen Harmonie aus, die Trompete spielt eine bedächtige Melodie. Der Einklang verstummt in einem Abwärtsgleiten und bäumt sich sofort wieder auf. Paukenschläge begleiten das Auf- und Abebben der Musik, die Zwischentöne erinnern an den Blues. Nach einer Atempause entwickelt sich das Stück weiter, es folgt eine mehrstimmige Passage, schrägere Töne, ein getriebener Part. Nach der dritten Unterbrechung spielen die Musiker wieder den Einklang, wieder die Trompete, nach einem dezenten Paukenwirbel endet das 15-minütige Stück. Es klingt gefällig, ist reich an Effekten, muss sich in seiner Wirkung nicht hinter den Werken älterer Zeitgenossen verstecken. Die Komponistin schafft es sogar, etwas Neues zu schaffen, das nicht nur modern und interessant, sondern auch wohl klingt.

Für den Rest des Abends steht Felix Mendelssohn auf dem Programm, zuerst sein zweites Klavierkonzert. Nach nur fünf Takten des Orchesters setzt Lisiecki ein. Ein Dialog des Pianisten mit Orpheus, bis schließlich das stürmische erste Thema erklingt. Der Solist und das Ensemble bilden eine dynamische und rhythmische Einheit, auch ganz ohne Taktstock. Der erste Satz endet mit rasanten, dahin plätschernden Akkordbrechungen und Skalen. Die Holzbläser kündigen den zweiten Satz mit einem mystischen Motiv an. Das nimmt Lisiecki schließlich auf, ein nahtloser Übergang. Hier beweist er sein Können: Er kann nicht nur schnell und virtuos, sondern auch differenziert im Gefühl, zärtlich und besonnen. Der dritte Satz hingegen klingt feierlich, Mendelssohn nannte ihn selbst ein „Klavierfeuerwerk“. Eine anspruchsvolle Solopartie, bei der ein wiederkehrender Rhythmus aus Lisieckies Händen an den Rhythmus der polnischen Polonaise erinnert.

Mendelssohn war Komponist und Pianist erster Güte. Seine vierte Sinfonie schrieb er auf einer Bildungsreise durch Italien, die knapp zwei Jahre dauerte. Sie trägt daher auch den Beinamen „Italienische Sinfonie“. Der schwärmerische, feurige Kopfsatz beginnt einem temperamentvollen Motiv, das zu den bekannteren der klassischen Musik gehört. Mit Ernsthaftigkeit spielt das Orpheus hingegen den gedrungenen, mystischen Mittelsatz. Den Abschluss bildet das erste Klavierkonzert Mendelssohns.

Das Jugendwerk des Komponisten wird seit den vergangenen Jahrzehnten wieder häufiger aufgeführt. Auch hier spielt Lisiecki ausgezeichnet in Symbiose mit dem Orpheus. Und spätestens jetzt ist klar: „Mit jugendlichem Schwung“ wird dem Pianisten nicht gerecht. Er spielt nicht nur technisch perfekt, er zeichnet nuancierte melodische Linien – kein juveniles Ungestüm, sonder ein meisterhafter Ausdruck. Das Publikum dankt ihm mit begeistertem Applaus und euphorischen Jubelrufen.