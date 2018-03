Peter Kraus (hier auf einem Bild von 2017) riss das Publikum in der Glocke mit seiner Show von den Sitzen. (dpa)

Leider könne er nicht versprechen, dass dies tatsächlich seine letzte Tournee sei, sagt Peter Kraus. Er tut dies, dramaturgisch gut platziert, erst am Ende seines mitreißenden, gut zweistündigen Auftritts in der Glocke am Montagabend. Ein Auftritt, der niemandem auch nur ansatzweise einen Anlass gegeben hat, den „deutschen Elvis“ und gefeierten Frontmann des Rock-‘n‘-Roll nach mehr als 60 Jahren Bühnenpräsenz aufs wohlverdiente Altenteil abzuschieben.

In typischem Lederjacke-und-Jeans-Outfit tritt Kraus, der am vergangenen Sonntag 79 Jahre alt geworden ist und dem das Publikum deshalb prompt ein „Happy-Birthday“-Ständchen bringt, bestens gelaunt vor das enthusiastische Auditorium. Ein Dino des Showgeschäfts ist er, aber ein quicklebendiger, strotzend vor Energie und einer Fitness, die fraglos einen Großteil auch weit jüngerer Zuhörer reichlich alt aussehen lässt.

Die Stimme ist kein bisschen eingerostet bei diesem Konzert, das – wie Kraus mit berechtigtem Stolz anmerkt – selbstverständlich von vorn bis hinten absolut live und ohne technische Tricksereien abläuft. Locker und entspannt plaudert er aus dem Nähkästchen und erzählt er von den Anfängen, damals, in den wilden Fünfzigern und Sechzigern des vergangenen Jahrhunderts, als der Rock-‘n-Roll zur Musik, besser noch: zur Lebenseinstellung einer Jugend wurde, die sich anschickte, den alten Muff zu entsorgen.

Kraus präsentiert dazu gemeinsam mit seiner Band und drei Choristen gleich zu Beginn fetzige Versionen von „Rock around the Clock“ und „Tutti Frutti“. Beide Songs waren damals übrigens (noch nicht politisch gänzlich inkorrekt) als „Negermusik“ verschrien und bringen am Montag sogleich die Bude zum Kochen. Den passenden Hüftschwung samt laszivem Kreisen des Beckens, mit denen er einst die Scharen seiner vorwiegend weiblichen Teenie-Fans zum Kreischen brachte, hat er selbstverständlich noch drauf.

Allenfalls die finalen Hüpfer geraten nicht mehr gar so hoch. Die Kulthits aus den gut zwei Jahrzehnten nach dem Desaster des Zweiten Weltkrieg stehen auf dem Programm. Sie werden teils genüsslich und mit unaufgesetztem Frohsinn veralbert, beispielsweise Schmusewalzersongs der Kategorie „Schwarze Rose Rosemarie“ oder Schlager wie „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“.

Auch nachdenkliche Töne kommen vor

Beim Elvis-Medley (darunter auch „Love me tender“ und „Devil in Disguise“) singt Kraus außer dem Original auch die jeweilige deutschsprachige Version. Die durchweg erinnerungstriggernden Titel sind hervorragend arrangiert. Manche werden nur kurz angespielt, viele in voller Länge musiziert. Letzteres gilt auch für das bluesig verträumte „Wunderbar wie du“, eine romantische Liebeserklärung an die Frau, mit der der skandal- und affärenfreie Kraus seit fast einem halben Jahrhundert verheiratet ist.

Er singt von Zeiten, als mit siebzehn das Leben erst anfing. Oder als die Quasi-Pflicht, rote Lippen küssen zu müssen, noch unbeeinflusst von einer #Me-Too-Debatte erfüllt werden konnte. Und auch nachdenkliche Töne kommen vor: die zum poetisch-tiefsinnigen Anti-Kriegs-Song avancierte Marlene-Dietrich-Ballade „Sag‘ mir, wo die Blumen sind“ und, als aufrüttelndes Statement, die utopische Zukunftsvision „Wie schön wär‘ diese Welt“.

Die ultimative Rock-‘n-Roll-Nummer „Sugar Baby“, die Kraus mit Blick auf sein Alter selbstironisch zum „Sugar Daddy“ persifliert, reißt nahezu das komplette Auditorium von den Sitzen. Der frenetische Beifall fordert Zugaben, die Kraus mit einer knallhart performten „Let‘s rock“- Aufforderung angemessen quittiert. Nur gut, dass er auf das Versprechen, dies sei seine letzte Tournee, verzichtete.