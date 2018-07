Zwei, die sich mögen: Agnés Varda und JR vor den Wandbildern der Belegschaft eines Betriebs, der Salzsäure herstellt. (Tamaris Social Animals)

Bremen. Ein ungewöhnliches Paar fährt in einem ungewöhnlichen Kleinlaster durch die französische Landschaft. Die 89-jährige Filmemacherin und Ikone der Nouvelle Vague, Agnès Varda, lässt sich von dem 33-jährigen Street-Art-Künstler und Fotografen JR chauffieren. JR – nur echt mit Sonnenbrille und Hut – ist darauf spezialisiert, riesige Abzüge von Porträtfotos an Häuserwänden anzubringen. Dazu hat er einen Kleinlaster zur fahrbaren Fotokabine umgebaut, in dem er Varda nun herumkutschiert. Die Reise der beiden geht von Dorf zu Dorf, Varda formuliert gleich zu Beginn ihren Anspruch: "Es gefällt mir, das wir zufällig fantastische Menschen treffen".

Der griffige Originaltitel "Visages Villages" ist unübersetzbar, der deutsche Verleih hat sich "Augenblicke – Gesichter einer Reise" ausgedacht, was es gut trifft. JR und Varda, die im Jahr 2000 mit dem zweiten Bremer Filmpreis geehrt wurde, begegnen Menschen und deren Geschichten in diesem zauberhaften Dokumentar-Roadmovie. Im Film sind das Augenblicke, ein paar Minuten. Aber die Intensität dieser Beziehungen zwischen Filmemachern und Gefilmten ist stets spürbar, die Offenheit und Sympathie füreinander. Agnès Varda hat den Film selbst geschnitten und ihm diesen besonderen Rhythmus mitgegeben.

In einem Ort überreden die beiden Passanten, sich mit Baguettes vor dem Gesicht fotografieren zu lassen; vor den Abzügen werden sogleich Selfies gemacht. Sie besuchen Jeanine, die letzte Bewohnerin einer Bergbausiedlung und rekonstruieren mit ihr und ehemaligen Mineurs einen Teil der Geschichte des Ortes; die Motive historischer Fotos werden auf Wände gemalt. Ein Glöckner, eine Kellnerin, ein Briefträger, ein IT-begeisterter Landwirt, Ziegenbauern und die selbstbewussten Frauen von Hafenarbeitern in Le Havre erklären sich bereit, den beiden für Porträts zur Verfügung zu stehen. Varda und JR komponieren diese Abbilder sorgfältig, Scheunen, alte Bunker oder Container werden zu temporären Ausstellungsflächen. Stolz und Staunen mischt sich in den Mienen der Fotomodelle, wenn sie die Bilder sehen, die immer auch ein Ausdruck von Respekt sind. Der Sinn des Ganzen? "Nun ja, Kunst soll ja überraschen," sagt an ein Arbeiter einer chemischen Fabrik.

Dabei durchfließt den Film immer auch eine leichte Melancholie, vor allem, wenn die beiden Filmemacher miteinander plaudern. Mal geht es um das Alter, das Varda mit diversen Gebrechen plagt, und um Erinnerungen – genau wie viele der großen Fotos sind ja auch Menschen vergänglich. Ein Besuch bei Vardas altem Weggefährten Jean-Luc Godard scheitert, weil der die Tür nicht öffnet. Varda hängt die Tüte mit den Brioches an die Klinke, sagt "Mistkerl" und ist sichtlich erschüttert. Doch JR kann sie mit einer sehr persönlichen Geste trösten.

