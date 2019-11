"Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag" heißt dieses 1906 entstandene Werk von Paula Modersohn-Becker. (Museen Böttcherstraße)

Mit diesem Band über das Leben der Malerin Paula Modersohn-Becker wird sich die französische Autorin Marie Darrieussecq nicht nur Freunde machen – zumal in unserer Region. Es geht schon mal polemisch los, wenn die 50-jährige Erzählerin („Schweinerei“) Worpswede als Dorf „in der Sülze des Tourismus“ schmäht und Paulas Grab als „grauenhaft“ bezeichnet.

„Hiersein ist herrlich“, Titel der essayistischen Skizze, zitiert Rainer Maria Rilkes „Duineser Elegien“ (1923). Überhaupt arbeitet sich Darrieussecq vornehmlich an gesicherten Fakten ab, die sie bisweilen durch subjektiven Augenschein – siehe oben – ergänzt. Spekulationen sind ihre Sache jedenfalls nicht. In lapidar gehaltenen Miniaturen schafft sie stattdessen ein Mosaik lebensgeschichtlicher Fragmente, die den Leser mal zum Staunen, mal zum Ko-Fabulieren laden. „Paula ist ewig jung“, heißt es in einem der bündigen Abschnitte. „Ein Dutzend Fotos sind von ihr geblieben.“ Und in einem anderen: „Sie hat nur eines im Sinn, bewusst wie unbewusst: ‚Malen, malen, malen.‘“

Dabei scheut sich die Autorin nicht, Leerstellen zu benennen, statt diese mit suggestiven Konstruktionen zu bemänteln: „Zwei Höhepunkte dieses Aufenthalts in Fischerhude: Paulas Bett kracht zusammen. Paula und Heinrich Vogeler streiten sich heftig. Mehr ist mir nicht bekannt.“ Als biografische Prosa lässt sich dieser unkonventionelle und bereichernde Text begreifen, dem eine Verle­bendigung seines Beschreibungsobjekts glückt. Entsprechend lautet der Schlusssatz: „Hier ist sie, Paula, bei ihren Bildern. Gleich sehen wir sie.“

Weitere Informationen

Marie Darrieussecq: Hiersein ist herrlich. A. d. Frz. v. Patricia Klobusiczky u. Frank Heibert. Secession, Zürich. 127 Seiten, 18 €. Die Autorin stellt ihr Buch am 24. November um 11.30 Uhr im Paula-Modersohn-Becker-Museum vor.