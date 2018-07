Zu loben ist ein fintenreicher Film mit toller Besetzung. Aaron Sorkin, der mit Drehbüchern reüssierte („The Social Network“, „Steve Jobs“), prunkt mit einer rasanten Filmbiografie. Entstanden ist das Werk nach den Erinnerungen einer gewissen Molly Bloom, die zwar nie etwas mit James Joyces Roman „Ulyssees“ zu tun gehabt haben will, dafür aber mit ebenso illegalen wie lukrativen Glücksspielrunden, an denen Hollywood-Schauspieler wie Leonardo DiCaprio und Ben Affleck teilnahmen. Jessica Chestain („Die Erfindung der Wahrheit“) spielt diese smarte Frau überzeugend, wenn auch ziemlich redselig. Ihr verteidigend zur Seite steht Idris Elba, der vor Gericht beweisen will, dass Molly trotz einiger sozial verfemter Inselbegabungen ein guter Mensch ist. Molly, dank Drogen und Unwahrhaftigkeit ziemlich durch, hört derlei gern. Und hat doch nur einen Wertmaßstab: das Urteil ihres gestrengen Vaters (Kevin Costner). Unterhaltsames Popcornkino.

Molly’s Game. 134 Minuten. Label: Universum Film.