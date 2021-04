Nimm' das, Riesen-Tausendfüßler: Joel Dawson (Dylan O'Brien) lässt sich nicht mehr von den Monstern einschüchtern. (Jasin Boland)

Das ist so richtig nach hinten losgegangen: Mit vereinten Kräften wollte die Menschheit den Aufprall eines riesigen Meteoriten verhindern. Das ist auch gelungen. Doch die Reste der Raketen, die ins All geschossen wurden, regnen als fataler Chemikalienmix auf die Erde. Das hat zwar keine Auswirkungen auf die menschliche DNA, aber auf die von Amphibien, Insekten und anderem, sonst eher unscheinbaren Getier. Riesige Tausendfüßler, Echsen, die Hochhäuser niedertrampeln und hungrige Termitenarmeen haben großen Appetit auf Menschen. So schnell kann sich die Nahrungskette umkehren.

Das ist die Ausgangslage für „Love and Monsters“, einer Art Dystopie-Mutmach-Romantikkomödie, die seit Mittwoch beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist. Der lockere Ton, der die ganze Produktion durchzieht, zeigt sich gleich im Vorspann, der die Geschichte von der Übernahme der Erde durch Krabbeltiere als gut gelaunte Animation erklärt.

Sieben Jahre später lebt der Rest der Menschheit im Lockdown in unterirdischen Bunkern und, nun ja, überlebt als Gemeinschaft postmoderner Sammler. Jäger sind nun andere. In einer der unterirdischen Zufluchtsstätten ist Joel Dawson (Dylan O'Brien) untergekommen, zunächst ein klassischer Antiheld. Seine Minestrone wird von seinen Mitbewohnern gelobt und seine Fertigkeit, das Funkgerät zu reparieren. Aus Auseinandersetzungen mit den Monstern halten sie ihn lieber raus, da neigt er zu Panikattacken. Doch eines Tages begibt sich Joel auf eine Mission: Über Funk hat er seine alte Liebe Aimee (Jessica Henwick) wieder gefunden - und sie ist nur 85 Meilen entfernt in einem Camp an der Küste! Gegen alle Warnungen und geradezu beseelt von der Macht der Liebe macht Joel sich dahin auf.

Er reiht sich damit ein in die Riege aller mutigen Ritter in Literatur, Film, Funk und Fernsehen - Drachentöter, die Abenteuer bestehen, um ihre Herzensdame für sich zu gewinnen. Brian Duffield (Drehbuch) und Michael Matthews (Regie) gestalten Joels Marsch, ganz dem Muster entsprechend, auch als einen Weg zur Selbsterkenntnis. Joel findet Freunde, darunter einen schlauen Hund und ein skurriles Pärchen, das ihm eine Art Überlebenskodex beibringt und auch, wie man sich per Armbrust oder Handgranate gegen „Anknabberer“ oder „Sandfresser“ wehrt. Doch egal, wie nah deren Zahnreihen Joel kommen - der Film gönnt sich eine gewisse Entspanntheit, ist gespickt mit Humor, vielen Zitaten und einer grundlegenden Warmherzigkeit, was ihn absolut sehenswert macht. Das liegt nicht zuletzt an den grandiosen Spezialeffekten; an dem fantastischen Getier kann man sich kaum sattsehen. Der Film ist übrigens im Rennen um den dazu gehörigen Oscar.

Auch poetische Momente sind Joel übrigens vergönnt, denn nicht alle Monster sind böse. „Es kommt immer auf ihre Augen an“, lehrt die achtjährige Minnow Joel. Gemeinsam mit der ziemlich demolierten Roboterdame Mavis erlebt Joel eine Prozession farbig leuchtender Himmelsquallen, während Ben E. King dazu „Stand by Me“ singt. Aimee sieht er auch wieder, doch es kommt alles ganz anders als gedacht.

Man kann „Love and Monsters“ übrigens locker als Allegorie auf die Corona-Pandemie lesen, man muss nur Killerkröten durch Killerviren ersetzen. Unschuldig am Entstehen beider ist die Menschheit nicht. Aber sie kann ihren Hintern hoch bekommen von den Sofas, ob die nun in unterirdischen Bunkern oder Wohnzimmern stehen. Und sich ihre Welt zurückerobern. Irgendwann.

