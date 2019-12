Moop Mama im Bremer Schlachthof. (Alexandra Knief)

Mit ziemlich viel Wumms präsentierten sich Moop Mama am Mittwochabend im Kulturzentrum Schlachthof. Die zehnköpfige urbane Hiphop-Brass-Band aus München, gut ausgestattet mit Pauken, Trompeten, Saxophonen, Posaunen und einem wuchtigen Sousafon, setzte auf ein simples, eigentlich nur aus zwei Podesten und einigen LED-Akzenten bestehendes Bühnenbild. Das reichte aber auch: Die in rot gekleideten Männer mit riesigen Blechinstrumenten und ordentlich Lungenvolumen sind auch ohne große Kulisse imposant genug.

Musikalisch boten Moop Mama eine Show auf ganz hohem Niveau – auch wenn sie zu Beginn des Abends eine Weile brauchten, um in Schwung zu kommen. So plätscherte die erste halbe Stunde etwas vor sich hin. Dann aber drehte das Münchner Dezett richtig auf: Wie viele andere Bands mit erhöhtem Bläsereinsatz (allen voran Seeed) haben auch Moop Mama verstanden, dass es einfach cool aussieht, wenn man simple, synchrone Tanzchoreografien in seine Bühnenshow einbaut: Mal bewegten sich die zehn Musiker in Slow-Motion, mal wechselten sie einfach nur synchron die Blickrichtung oder liefen wild durcheinander, um die Plätze zu tauschen. Das allein reichte schon, um zu beeindrucken.

Kritik verpackt in tanzbare Beats

Die Band spielte eine bunte Mischung aus Songs von ihren bisherigen Alben mit einem Schwerpunkt auf dem neuesten Longplayer „Ich“ (2018). Die Stücke handeln vom alltäglichen Leben, beschäftigen sich – meist gespickt mit viel Humor – mit Themen wie Tierschutz („Elefant“), Sozialen Medien („Hier bin ich“), unterdrückter Wut („Shitstorm“), Vorurteilen („Liebe“) oder dem ständige Gefühl, zu wenig Zeit zu haben („25-8“). Kurzum: Sie sind oft Gesellschaftskritik verpackt in tanzbare Beats und eingängige Rhythmen.

Zwei Stunden lang präsentierte Sänger Keno Langbein einwandfreien Rap, schob eine Freestyle-Nummer ein, fuhr mit einem BMX-Rad über die Bühne oder betrat diese mit flackernder LED-Weste. Hin und wieder hatte er dabei Mühe, gegen die lauten Bläser anzukommen, meist gelang dies aber ganz gut.

Wie die meisten Bands, die im Schlachthof spielen, äußerten auch Moop Mama mehrmals, wie gut ihnen die Location gefällt („Warum sind nicht alle Konzertdinger so gebaut?“). Ausverkauft war das Konzert nicht. Doch für die Anwesenden war das durchaus von Vorteil, denn so blieb genug Platz im Zuschauerraum, damit die Band mitsamt Sousafon, Posaunen, Pauken und Co. eine große Runde durch die Menschenmenge machen konnte. Moop Mama ist eine Truppe, die live noch um einiges mehr Spaß macht, als daheim im Wohnzimmer.