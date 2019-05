Sandra Maischberger tourt dieser Tage mit ihrem ersten Spielfilm durch deutsche Kinos. Am Sonnabend stellte sie "Nur eine Frau" in der Schauburg vor. (Frank Thomas Koch)

Im Februar 2005 wurde die Deutsch-Türkin Hatun Sürücü, von allen Aynur genannt, mit drei Kopfschüssen hingerichtet. Ein sogenannter Ehrenmord, der Täter war ihr eigener Bruder. Der Fall sorgte deutschlandweit für Entsetzen, in den Jahren danach entstanden unter anderem ein Buch und zwei Dokumentarfilme. Warum jetzt ein Spielfilm?

Sandra Maischberger: Unsere ursprüngliche Idee war, ein Dokudrama zu drehen – gerade weil der Fall so hervorragend dokumentiert ist. Es gibt Interviews mit den meisten Familienmitgliedern, es gibt Prozessakten, es gibt die Berichterstattung. Aber ich wollte, dass Sherry (Hormann, Regisseurin; Anm. d. Red.) den Film macht. Ich kannte ihren Film „Wüstenblume“, ich wollte ihren weiblichen Blick. Als ich sie gefragt habe, ob sie ein Dokudrama mit uns machen will, wusste sie nicht genau, was sie sich darunter vorstellen soll – aber Aynurs Geschichte erzählen wollte sie unbedingt. Während der Arbeit wurde dann schnell klar: Wenn man diese junge Frau zum Leben erwecken will, die sich ja selbst nicht mehr äußern kann, braucht man viel Drama, also Spielfilm, und wenig Doku.

Wie haben Sie sich ihr angenähert?

Florian Oeller, der das Drehbuch geschrieben hat, hat einen Wahnsinnsjob gemacht. Er hat psychologische Gutachten gelesen, sich durch Akten gewühlt. Vor Gericht und in Interviews haben viele Menschen gesprochen, die Aynur nahestanden: Freundinnen, ihr Exfreund, ihre Therapeutin. So entstand ein relativ klares Bild davon, wie sie war, wie zielstrebig, wie kämpferisch, wie verzweifelt zwischendurch. Nur deshalb haben wir uns dafür entschieden, radikal ihre Perspektive einzunehmen. Trotzdem: Es bleibt, natürlich, eine Annäherung.

Wissen Sie, ob jemand den Film gesehen hat, der sie kannte?

Ihr Exfreund saß während der Premiere neben mir. Er war sehr bewegt. Er sagte: Diese Frau auf der Leinwand ist so sehr sie. Ich war wahnsinnig erleichtert.

Der Fall wurde als Ehrenmord bezeichnet…

…ein Begriff, den ich nicht mehr verwende. Mord hat nichts mit Ehre zu tun.

Ihr Bruder, der später verurteilt wurde, sagte, Aynur habe die Familienehre verletzt. Warum?

Sie hat sämtliche Regeln gebrochen. Sie war von ihren Eltern mit ihrem Cousin verheiratet worden, einem gewalttätigen Mann. Aus dieser Ehe hat sie sich befreit. Später hat sie außereheliche Beziehungen unterhalten, sie hat ihren kleinen Sohn nicht religiös erzogen, hat ihr Kopftuch abgelegt, einen Beruf erlernt.

Alles getan, was eine Frau nicht tut.

Ja. Sie hat sich von den traditionellen Vorstellungen ihres Vaters und ihrer Brüder gelöst. Und damit, so sahen es die Männer, alles falsch gemacht.

Aynurs Brüder besuchen regelmäßig einen radikalen Prediger. Er impft ihnen ein, dass Verstöße gegen die traditionelle Lebensweise bestraft werden müssen – und beruft sich dabei auf den Koran.

Diese Vermischung von Glaube und Tradition führt zu großen Missverständnissen. Archaische, überkommene Überzeugungen werden mit der Religion begründet. Dabei ist der Glaube meiner festen Überzeugung nach nicht das Problem – sondern Menschen, die den Glauben missbrauchen, um ihre kruden Vorstellungen zu rechtfertigen. Diese Unterscheidung ist wichtig. Als es um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche ging, hat auch niemand gesagt: Die Bibel ist schuld oder der katholische Glaube an sich. Da sind wir gewohnt, nach Problemen in den Strukturen kirchlicher Einrichtungen zu suchen. Das sollten wir auch hier tun. Es geht um Traditionen, die den Rechten der Frau entgegenstehen.

Der Film wählt eine ungewöhnliche Perspektive: Aynur selbst erzählt, wie es zu ihrem Tod kommen konnte, spricht aus dem Jenseits. Bemerkenswert ist dabei ihr Ton. Obwohl schwer mit anzusehen ist, was ihr passiert, erzählt sie gefasst, beinahe nüchtern. Sie wirkt stark; nicht wie das Opfer, das die anderen aus ihr machen wollen.

Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Almila (Bagriacik, die Aynur Sürücü verkörpert; Anm. d. Red.) hat die Tonspur dreimal aufgenommen: vor dem Dreh, während des Drehs und danach. Sherry hat dann einen Mix erstellt – und auch viele Davor-Aufnahmen ausgewählt. Wir wollten diese junge, freche, rotzige Frau vorstellen, die unheimlich viel ausgehalten hat. Und weg von der Larmoyanz, mit der die Opferseite oft erzählt wird.

Der Film macht an vielen Stellen wütend: weil einer Frau, die nichts will, außer selbst über ihr Leben zu bestimmen, so viel Unrecht widerfährt. War Wut das Gefühl, das Sie hatten, als Sie 2005 von dem Mord erfahren haben?

Ich bin eher aus der Perspektive der Journalistin herangegangen. Wir haben damals eine Sendung anlässlich des Falls gemacht. Das führt zwangsläufig dazu, sich auf die Sicht des Täters zu konzentrieren; sich zu fragen: Warum hat er das getan? Wie konnte das passieren? Die große Leerstelle, die ich hatte, war sie: die Frau, das Opfer. Das war auch Sherrys Reaktion. Sie hatte das ganze Material vorliegen und sagte dann: Das ist nicht die ganze Geschichte. Da fehlt sie, Aynur. Die Wut kam bei mir erst mit ihrer Perspektive. Auch wegen ihres Sohnes.

Über den Augenblick, in dem sie erschossen wird, sagt Aynur nur einen Satz, er richtet sich an ihren Sohn Can: „Mein letzter Gedanke bist du.“ Der vielleicht berührendste Moment eines an vielen Stellen aufwühlenden Films.

In diesem Satz liegt die ganze Tragik dieses Irrsinns. Man muss sich das vorstellen: Der Onkel nimmt seinem Neffen die Mutter. Ich habe den Film inzwischen mehrfach gesehen und ich bin wirklich nicht nah am Wasser gebaut, aber diese Worte treffen mich jedes Mal.

Wissen Sie, wie es Aynurs Sohn heute geht?

Nein. Er lebt heute bei einer Pflegefamilie. Aus guten Gründen weiß nur das Jugendamt, wo. Vielleicht sitzt er bald irgendwo in Deutschland im Kino – und erfährt etwas über die Geschichte seiner Mutter.

Das Gespräch führte Katharina Frohne.

Zur Person

Sandra Maischberger (52) ist TV-Moderatorin und Journalistin. 2000 gründete sie die Produktionsfirma Vincent TV, die unter anderem die Dokudramen „Der gute Göring“ und „Mata Hari“ drehte. Anfang Mai erschien ihr erster Spielfilm „Nur eine Frau“, mit dem sie derzeit durch Deutschland tourt.

Weitere Informationen

„Nur eine Frau“ läuft in Schauburg und Gondel. Alle Termine: www.bremerfilmkunsttheater.de.