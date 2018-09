Der diesjährige Kurzfilmwettbewerb "Klappe" steht unter dem Motto "Der Mann im Mond". (Kinescope Film)

Am 20. September startet das vierte Filmfest Bremen. Wir schon in den vergangenen Jahren wird es auch dieses Mal wieder den 48 Stunden-Kurzfilmwettbewerb „Klappe!“ geben. Jetzt steht das Motto des diesjährigen Wettbewerbs fest: „Der Mann im Mond“ – passend zum Bremer Raumfahrtjahr. Wie schon in den vergangenen Jahren müssen die maximal fünfminütigen Filme einen Bezug zu Bremen haben. Eine zusätzliche Bedingung, damit niemand schummelt: Es muss ein Mops vorkommen.

Anmelde- und Abgabeschluss ist Sonntag, 16. September, 16 Uhr. Alle Filme, die bis dahin eingereicht wurden, werden bei der Eröffnung des Filmfestes am Donnerstag, 20 September, ab 19 Uhr im Theater Bremen gezeigt. Nach der Präsentation der Filmbeiträge kann direkt im Saal per Stimmzettel für die Filme gevotet werden. In diesem Jahr gibt es einen Sonderpreis für teilnehmende Kinder und Jugendliche.

Weitere Infos zum Wettbewerb unter www.filmfestbremen.com/klappe