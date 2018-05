Am Pfingstmontag können viele Mühlen in der Region besichtigt werden. (Marvin Ibo Güngör)

Am Pfingstmontag sind die Mühlen in der Stadt und der Region wieder für Besucher geöffnet. Bereits zum 25. Mal veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung den Deutschen Mühlentag, der immer am zweiten Pfingsttag stattfindet. Bundesweit können rund 1100 Mühlen besichtigt werden. In Bremen stehen Besuchern die Mühle Am Wall sowie die Windmühle in Oberneuland offen. Im Umland nehmen etwa 30 Gemeinden oder Vereine an der Veranstaltung teil.

Welche Mühlen besichtigt werden können, sehen Sie in unserer interaktiven Karte:

Mühle am Wall in Bremen:

Zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet

Bei Bedarf werden auch Führungen durch den sogenannten "fünfstöckigen Galerieholländer" angeboten. Wenn der Wind günstig steht, wird Interessierten außerdem gezeigt, wie früher dort geschrotet wurde. Der Eintritt am Pfingstmontag ist kostenfrei.

Mühle in Bremen-Oberneuland:

Zwischen 11 und 16 Uhr geöffnet

Außenstelle des Focke-Museums, das dort die Dauerausstellung "Vom Korn zum Brot" zeigt.

Die 1848 erbaute Windmühle ist voll funktionsfähig

Insgesamt fünf Windmühlen aus der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts sind in Bremen bis heute erhalten geblieben. Nicht alle können an Pfingsten besichtigt werden. In unserer Fotostrecke stellen wir einge hübsche Exemplare aus Bremen und der Region vor.