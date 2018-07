Dreimal Gottes Schalk (von links nach rechts): Ramzy Bedia als Moncef, Guillaume de Tonquedecin als Benoit und Jonathan Cohen als Samuel in einer musikalisch inbrünstigen Szene des Films „Ein Lied in Gottes Ohr“. (Neue Visionen Filmverleih/dpa)

Bremen. Wo es denn hier zur Kostümparty gehe, fragt der Musikproduzent auf der Treppe eines Pariser Mietshauses eine vollverschleierte Frau. Sie trage keine Verkleidung, sagt die Frau im Nikab. Und fügt im Abgehen noch „du Idiot!“ hinzu. Die Wohnung, in der die Party steigt, findet der Musikproduzent dennoch. Nachdem ihm die Tür geöffnet worden ist, bitten ihn zwei als kirchliche Würdenträger ausstaffierte Männer mit lasziven Blicken und Gesten herein.

Aus Frankreich kommt der Film, an dessen Beginn diese schwüle Szene steht, die den Ton der folgenden 90 Minuten vorgibt. Dabei soll das Werk zwar humorvoll unterhalten, vor allem aber für religiöse Toleranz werben. Gerade so wie das Drama „Nathan der Weise“ (samt einschlägiger Ringparabel), mit dem das Theater Bremen am 7. September in die neue Spielzeit startet. Doch während Lessing darauf setzt, Würde und Legitimität aller Glaubensrichtungen zu wahren und Juden, Christen sowie Muslime bei ihm darum gleichermaßen gut wegkommen, würgt das Lustspiel „Ein Lied in Gottes Ohr“ zunächst jeder vertretenen Religion handelsübliche Vorurteile rein. Das hat passagenweise zwar durchaus Witz. Aber den muss man mögen.

Lessing gleich beschränkt sich Regisseur Fabrice Eboué in seiner komisch gestimmten Parabel auf die drei großen monotheistischen Religionen. Der Filmemacher mimt auch besagten Musikproduzenten. Nicolas heißt er. Und liegt wegen einer Verfehlung gerade mit seiner Frau über Kreuz. Weil er offenbar auch als Kreativmanager fehlbar ist, weist ihn seine Chefin, Vorstandsvorsitzende eines Mischkonzerns, ultimativ an, eine tunlichst originelle und überdies noch extrem erfolgreiche Band zusammenzustellen. Ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Imam – das wär’s doch, denkt sich Eboué. Und geht, unterstützt von seiner burschikosen Assistentin Sabrina (Audrey Lamy), auf ausgedehnte Castingtour.

Allerdings parodieren die zugehörigen Filmbilder und -texte nicht nur TV-Ausleseformate, sondern auch (und vor allem) Glaubensfunktionäre und Himmelswärter. Weil auch dem Drehbuch, das gleichfalls von Eboué stammt, nichts und niemand heilig ist, wird so ziemlich jedes religiöse Klischee bemüht, jede einschlägige Anspielung gemacht und jeder Scherz aufgewärmt: Pädophile Priester und Holocaust, Daesch-Terroristen und antisemitische Verschwörungstheorien, Zölibat und Palästinenserkonflikt werden unterschiedslos dem Gelächter preisgegeben. Zum Dauerwitz, der auch als dramaturgische Klammer herzuhalten hat, avanciert eine misslungene Beschneidung, bei der reichlich Theaterblut fließt. Wer’s mag.

Nach komödiengerechten Verzögerungen und anderen Problemen bekommen Nicolas und Sabrina schließlich die Kombination einer aussichtsreichen Combo hin. Sie besteht aus dem dauerdeprimierten Rabbi Samuel (Jonathan Coen), dem begeisterungsfähigen Idealisten Benoît (Guillaume de Tonquédec) und dem auf Alkohol und leibliche Genüsse abonnierten Moncef (Ramzy Bedia). Der ist zwar kein Muslim, geschweige denn Imam, braucht aber dringend Geld. „Coexister“ heißt die zusammengeschusterte Gruppe, deren Erbauungspop jedem evangelischen Kirchentag Ehre machen würde. Doch je größer der Erfolg dieser multikonfessionellen Boygroup wird, desto mehr kleine und große Konflikte treten zwischen ihren Mitgliedern offen zutage.

Es ist ein annehmbarer, aber leider kein überzeugender Film, den Fabrice Eboué auf jener Welle von Zusammenprall-der-Kulturen-Komödien gedreht hat, die Frankreich seit einigen Jahren zigfach hervorbringt. Nichts gegen blasphemische Späßchen, solange ihnen nur ein angemessenes Gegengewicht erwächst. Doch als Korrektiv der allgegenwärtigen (und zusehends ermüdenden) Glaubensschmähungen bietet Eboué lediglich die diffuse Vision einer, nun ja, friedlichen Koexistenz der Religionen an. Das ist nicht nur keine Frohbotschaft, sondern überdies dürftig. Wenn der Zuschauer das Kino verlässt und ihm kaum etwas anderes in Erinnerung bleibt als theologische Zoten, muss er ziemlich genügsam sein, wenn ihm das an Erkenntnis reicht.

Versöhnlich immerhin stimmt das ausgelassene Spiel der drei Sänger. Wie auch der unheimliche Umstand, dass ihr Hit, der wie die Band „Coexister“ heißt, zwar ein ausgesprochen lausiges Lied ist, sich aber dennoch mit jeder Wiederholung mehr einprägt. Die Seele des Films rettet das nicht. Lessing mag nicht lustig sein. Allein: Die Lektüre der Ringparabel befriedigt und befriedet ungleich mehr als das passagenweise peinliche Pointengewitter dieses gut gedachten, aber defizitär gemachten Films.