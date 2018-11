Durch seine aparte Ästhetik, die sich gekonnt bei Fantasy und Horror bedient, punktet dieser Film, der mit dem Schöpfungsmythos der Musen spielt: Nach dem Tod seiner Freundin leidet Literaturprofessor Samuel Salomon (Elliot Cowan) unter wiederkehrenden Albträumen, in denen eine Frau als rituelles Opfer dargebracht wird. Als sich der Nachtmahr bewahrheitet und der Spökenkieker den Tatort aufsucht, begegnet er Rachel (Ana Ularu), die von ähnlichen Erscheinungen heimgesucht wird. Als sie gemeinsam Nachforschungen anstellen, verfangen sie sich in einem Kokon aus Mythen und Aberglauben. Auch Franka Potente mischt in diesem unheimlichen Schocker mit.

Weitere Informationen

Muse. 107 Minuten. Label: EuroVideo Medien