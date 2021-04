Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven bittet Einwanderer und Einwanderinnen um ihre Mithilfe: Gesucht werden Gegenstände, die für Geborgenheit stehen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Ende Juni 2021 eröffnet das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven seinen neuen Erweiterungsbau. In der dortigen Dauerausstellung soll es unter anderem um das Zusammenleben in der deutschen Einwanderungsgesellschaft gehen. Ein Aspekt, der die Migrationsforscher und -forscherinnen im Museum besonders interessiert, sind Orte, an denen Einwanderer und Einwanderinnen sich sicher fühlen und sie selbst sein können. Sprich: Orte, die ihnen ein Gefühl von Geborgenheit und Zuhause geben. Das kann die Gemeinde sein, der Kultur- oder Sportverein, der Probenraum, das Café - um nur einige Beispiele zu nennen.

Für die Dauerausstellung ist das Museum nun auf der Suche nach Gegenständen, die für eben diese Räume stehen. „Ob Stuhl, Tasse, Landschaftskarte, Mitgliedsausweis, Fußballpokal, Tischtennisschläger oder Gesangsbuch – wir interessieren uns für ganz verschiedene Objekte und die dazu passenden Geschichten“, sagt Christoph Bongert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Auswandererhaus.

Interessenten werden gebeten, zunächst ein Foto des entsprechenden Gegenstandes mit einer kurzen Beschreibung bis zum 30. April 2021 an info@dah-bremerhaven.de, Betreff: „Stadtteiltreff“ zu mailen. Das Museum wird dann Kontakt zum Absender aufnehmen.

Aufruf des Focke-Museums

Doch das Deutsche Auswandererhaus ist nicht das einzige Museum, das um Mithilfe für eine kommende Ausstellung bittet. Auch das Bremer Focke-Museum ruft nach Bremen eingewanderte Menschen und deren Nachkommen auf, mit Dokumenten für die neue Dauerausstellung auszuhelfen, in der die Migrationsgeschichte Bremens als wichtiger Bereich der jüngeren Stadtgeschichte gezeigt werden soll. Gesucht werden unter anderem Dokumente und Reiseunterlagen, Erinnerungsstücke aus dem Heimatland, persönliche Schriftstücke, Bücher, Zeitungsausschnitte, Kassetten, Videos und Fotografien.

Wer dem Museum gesuchte Objekte und Dokumente (auch als Leihgabe) zur Verfügung stellen möchte, kann sich entweder bei Bora Akşen vom Focke-Museum (aksen@focke-museum.de) melden oder sich per E-Mail an das Kulturforum Türkei wenden: kontakt@kulturforum-tuerkei.com.